不想再讓家人失望…服刑13年走出新人生 更生人夜市擺攤重回社會

曾因毒品、強盜案服刑13年的高雄黃姓男子，為了不再讓爸媽失望，出獄後努力站起來，在青年夜市擺攤賣愛玉冰和薯片。台灣更生保護會一路陪伴支持，盼他走出自己的路。

綽號「龍眼」的48歲黃男，曾因毒品和強盜案被判刑16年多，直到13年後假釋出獄。他憶起重度身障的母親，煮了大半輩子的素食麵線糊，讓他決心以雙手重新站起來。真心悔悟後，也給了他努力生活的勇氣。

去年6月27日黃男重獲自由。回憶那天情景，他說陽光很刺眼，世界變了太多，自己甚至連智慧型手機都不會用。每天窩在租屋處摸索手機功能至少1個月，才敢用LINE跟人說「你好」。

「我不是要證明自己有多好，只是不想再讓爸媽失望」，黃男如今在高雄青年夜市經營2個攤位，一個賣愛玉冰，一個賣「薯片先生」手工點心。偶爾也到姊姊經營的廣告招牌店幫忙，雖然薪水不穩，卻是一種重新學著信任的過程。

財團法人台灣更生保護會說明，黃男父母住在高雄中崙社區，雖然有申請租屋補助，但租金仍壓得這個家庭喘不過氣。黃男73歲的父親今年6月突然昏迷倒地，至今行動不便；77歲的母親為重度身障者，雖患有嚴重眼疾，仍堅持經營素食麵線攤，微薄收入成了家中支柱。

雪上加霜的是，黃男大哥涉槍砲與毒品案，至今仍在服刑；二哥則因竊盜與毒品罪入獄，獨留下13歲女兒與高齡父母同住。黃男是現今唯一出監後還能陪伴父母的人。

「我知道自己讓父母丟臉太久了，我只能現在好好工作生活，讓他們不再擔心、失望」，黃男努力讓自己人生慢慢變好。他沒有回頭路，只能走下去。曾經以為跟社會已經沒關係的他，現在知道只要不怕丟臉、勇敢走出來，擺攤做小生意也能走出一條屬於自己的路。

更生保護會高雄分會表示，分會一路陪伴黃男，除提供急難救助金和生活物資，給予生活和就業鼓勵和支持，另提供穩定就業獎勵金，主動邀請他參加更生市集，激起更多工作動力，學習與社會重新對話的橋樑。也期待看到黃男靠自己的雙手，一碗一碗煮出嶄新的未來。

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