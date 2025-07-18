颱風薇帕逼近 墾丁沙灘封閉、北大武山步道不開放

氣象署發布颱風薇帕海上颱風警報，預估今晚至明天最接近恆春半島，墾丁國家公園管理處今天中午已封閉墾丁所有沙灘，禁止進入；另外，北大武山步道18至20日暫停開放。

依氣象署資料，今天下午2時，颱風薇帕中心位置在鵝鑾鼻南南東方約500公里處，以每小時23公里速度向西北西進行，今晚到明天最接近恆春半島等地區；南灣海水浴場浪況逐漸增強，明天中午12時預估浪高2.7公尺。

墾管處副處長陳俊山告訴中央社記者，發布海警後已封閉所有沙灘，呼籲遊客不要靠近觀浪，維護自身安全。

封閉墾丁沙灘禁止進入，遊客只能站在岸邊看海拍照。恆春鎮蔡姓民眾說，今天中午過後，墾丁地區天氣雖然還沒有下雨，但陰天的天氣已經感受到颱風即將靠近，希望雨別下太大才好。

另外，林業保育署屏東分署表示，因應颱風薇帕，轄管北大武山國家步道及檜谷山屋18至20日暫停開放。檜谷山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。