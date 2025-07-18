高雄岡山眷村將華麗轉身變都更社宅 預期帶動地方發展

高雄市政府今天舉辦岡山區信義段46地號公辦都市更新案簽約典禮，由副市長林欽榮代表市府，與尚霖地產董事長鍾育霖簽署契約。這項簽約案總投資金額約31億元，將新建三棟14至17層的住宅大樓，預計將有社會住宅、綠建築、人本與綠色交通等多元機能，打造北高雄永續宜居的現代化住宅社區。

高市副市長林欽榮表示，岡山位於北高雄科技廊帶核心，逐步形塑兼具產業、行政與生活機能的區域藍圖。此案市府攜手中央合作推動公辦都市更新，藉由活化串聯公有土地資源、提升土地利用效益，為地方注入轉型契機與發展動能。該案是由高雄市政府與國防部合作興辦都市更新案，透過都市更新容積獎勵機制，規劃共計409戶住宅單元，其中國防部取得101戶住宅單元及58席車位，市府取得48戶社會住宅及23席車位，展現市府落實居住正義、擴充社宅量能的政策決心。尚霖地產董事長鍾育霖表示，團隊將全力配合市府推動節奏，並主動承諾多項公益回饋，實踐企業參與城市永續發展的責任與承諾。