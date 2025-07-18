屏東老舊達來吊橋待重建 盼完工兼具觀光與通行

屏東縣三地門鄉達來吊橋是舊達來部落唯一聯外動線，使用38年，老舊有安全疑慮，三地門鄉公所向原民會提報達來吊橋興建工程計畫獲支持，族人盼重建完工後兼具觀光與通行功能。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天前往三地門鄉達來吊橋現勘並表示，達來吊橋是連結新舊達來部落間的唯一動線，舊達來部落保留許多未受破壞的地方文化，興建工程預估經費新台幣1億元，希望工程可以盡快發包出去，成為大家喜歡來玩的地方。

三地門鄉長曾有欽接受媒體聯訪表示，現有的達來吊橋因為老舊，目前僅能1部機車通行，部落保留完整石板屋，還有熊鷹出現等豐富生態，期待完工之後可以加速部落觀光發展，也有利於族人通行。

原民會公共建設處長劉維哲表示，經費會根據實際需求給予協助，橋的設計融入在地元素文化，未來盼不僅通行功能，更能發揮更大經濟效益。

現有的達來吊橋在民國76年完工，已使用38年，下方縱梁損壞、主索錨座些微變形、支索鏽蝕等問題，呈現老舊有安全疑慮。依三地門鄉公所提報計畫，新設吊橋在原吊橋30公尺處，橋長150公尺，提供小型貨車單輛通行，預估經費1億元。

另外，日前屏東縣霧台鄉大武村受到山區連日大雨影響，聯外道路霧大二號橋遭沖毀，原民會今天也前往關心招標進度。劉維哲表示，霧大二號橋2年多共招標7次，均無廠商投標而流標，協請屏東縣政府及霧台鄉公所協調，檢討招標條件與工法，提升廠商投標意願，以順利決標。