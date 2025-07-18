不是東京熱！ 「恆春熱」音樂祭8月開唱 邀請韓國天團登台

夏日到墾丁聽音樂！屏東縣政府打造全新音樂品牌「SSR恆春熱」國際音樂祭，8月1日至3日在墾丁大灣遊憩區登場，除了台灣歌手周湯豪等，也邀請韓國K-POP男團DKB、新人女團YOUNG POSSE、泰國R＆B王子MEYOU等國際超人氣藝人登台。

繼「台灣祭」音樂祭成功舉辦多年，累積百萬人潮的成功經驗，縣府再以度推出新音樂祭品牌「SSR恆春熱」，延續音樂祭熱度打造地方觀光亮點。縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，「SSR」為South Sound Rock，也象徵電玩中最稀有等級「SSR」概念，代表最頂級、最稀有、最值得收藏的音樂饗宴。

有別於台灣祭的獨立音樂風格，「恆春熱」聚焦國際流行音樂，卡司包括台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞等多國藝人及DJ，更涵蓋流行、嘻哈、搖滾、電音等多元音樂風格。

其中包括韓國K-POP男天團DKB、單曲將突破3千萬點閱的韓國新人女團YOUNG POSSE、入選亞洲百大最受歡迎藝人泰國R＆B王子MEYOU，都是國際超人氣團體及藝人，卡司名單一公布立即引起網友熱烈討論，直呼「聽演唱會不用到韓國了！」

台灣則有玖壹壹、呂士軒、怕胖團、GENBLUE幻藍小熊、鹿洐人、擊沈女孩、公館青少年等新世代音樂代表，展現台灣樂壇的多元與實力。每日壓軸演出由周湯豪、玖壹壹及怕胖團輪番上陣，帶領現場氣氛直衝最高潮。

除了音樂會外，現場也設有恆春熱主題市集、超過50攤文創與在地美食、趣味啤酒競賽等，讓樂迷們邊聽音樂邊享受美食。縣府表示，透過打造國際級音樂節品牌進行城市行銷，讓「想到音樂節，就想到墾丁」的印象深植國內外旅客心中