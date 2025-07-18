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金門環中路拓寬恐影響水獺生存 縣府：審慎評估再決策

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
目前金門僅剩環島北路與環中路仍保有大片木麻黃綠蔭，若為拓寬道路而大量砍伐，議員董森堡表示，實在相當可惜。圖／議員董森堡提供
目前金門僅剩環島北路與環中路仍保有大片木麻黃綠蔭，若為拓寬道路而大量砍伐，議員董森堡表示，實在相當可惜。圖／議員董森堡提供

金門縣政府推動「金湖鎮環中路道路拓寬工程」，原規劃將現有8公尺寬的道路拓寬至10.5公尺，拓寬總長約1739公尺，盼藉此改善道路高低起伏、彎道多、會車困難等交通隱憂。由於工程路段鄰近擎天水庫與植物園，具生態敏感性，議員董森堡質疑會影響歐亞水獺的棲息與活動；縣府表示，將審慎評估，視調查結果再行研擬設計路線或替代方案。

董森堡表示，近年在擎天水庫及植物園溪流一帶皆曾發現歐亞水獺的活動跡象，包括排遺與蹤跡，而環中路正是水獺從內陸水源地移動至海邊、蘭湖等地的重要通道。他強調，拓寬工程若未妥善規劃，恐導致水獺移動路線受阻，增加路殺風險。

此外，董森堡也關切行道樹的保存，他指出，環中路兩旁夾道的木麻黃樹，是過去國軍種植、用以防風定砂的重要歷史印記，不僅在莫蘭蒂颱風期間屹立不搖，至今仍對瓊林聚落發揮防風效果；目前金門僅剩環島北路與環中路仍保有大片木麻黃綠蔭，若為拓寬而大量砍伐，實在相當可惜。

對此，縣府工務處發布新聞稿指出，原計畫著眼於改善道路服務品質與交通安全，但因初步調查中，金門國家公園管理處與生態保育專家提醒該區可能涉及水獺棲地，縣府已啟動更深入的環境與生態評估作業。

縣府強調，「開發與保育並重」是金門長期推動建設的原則，未來將視評估結果，重新研擬設計路線、開發範圍或提出替代方案，包括不排除設置生態廊道等方式，以減少對野生動物的干擾與傷害。

縣府也重申，將持續與民意代表、在地社區及環保團體保持密切溝通，在滿足地方交通發展需求的同時，力求兼顧生態保育與歷史人文資源，打造永續宜居的生活環境。

金門縣政府擬推動金湖鎮環中路道路拓寬，原規劃將現有8公尺寬的道路拓寬至10.5公尺，拓寬總長約1739公尺，由於工程路段鄰近擎天水庫與植物園，具生態敏感性，議員董森堡質疑恐影響歐亞水獺的棲息與活動。圖／議員董森堡提供
金門縣政府擬推動金湖鎮環中路道路拓寬，原規劃將現有8公尺寬的道路拓寬至10.5公尺，拓寬總長約1739公尺，由於工程路段鄰近擎天水庫與植物園，具生態敏感性，議員董森堡質疑恐影響歐亞水獺的棲息與活動。圖／議員董森堡提供

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