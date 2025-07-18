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高雄鳳翔公園因沼氣荒廢 市府將編9千萬整建

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鳳山區鳳翔公園早年為大型垃圾掩埋場，改建為公園後因維護不佳，成為治安死角，目前作為災時緊急暫置場，公園處明年將編列9千萬整建地上物。記者宋原彰／攝影
鳳山區鳳翔公園早年為大型垃圾掩埋場，改建為公園後因維護不佳，成為治安死角，目前作為災時緊急暫置場，公園處明年將編列9千萬整建地上物。記者宋原彰／攝影

高雄鳳翔公園前身為大型垃圾掩埋場，後來改建公園，因地下有沼氣導致荒廢淪為治安死角，市府認為剷平垃圾山經費過高，全案擱置多年無下文，民代指當地已躍為鳳山精華地段，應加速改善，市府表示明年度將編9千萬元經費，現已啟動景觀改造初步規畫。

工務局公園處說明，當時環保局評估，清除鳳翔公園⼟⽅及掩埋物經費高達13億元，編列年度預算實有困難，現在協議整建公園地上物，改造經費估約9千萬元，已編列明年度預算，依序辦理規畫設計、發包施工。

鳳山區鳳翔公園占地3.2公頃，1993年縣府為解決鳳山市垃圾問題，將「⽂⼩5」學校⽤地作為臨時垃圾掩埋場，1997年容量飽和封場後曾運⽤空汙基⾦植⽣復育，2003年改為環保公園，未料隔年就因經費不足，管理無以為繼，最後公廁、路燈被破壞，環境髒亂，2020年更因一名男子發生債務糾紛遭槍擊身亡，蒙上汙名。

在地議員林智鴻曾倡議將公園改為越野車訓練場卻發現地底有沼氣，開發恐有爆炸風險。議員李雅靜則指，鳳翔公園因沼氣問題荒廢後，成為吸毒和特定族群聚集場所，對周邊居民構成安全和健康威脅，但如此精華地段土地不該長期遭忽視。

和興里長林永森說，青年夜市移至鳳翔公園旁空地後，治安稍改善，他會定時巡視、協助清潔，惟仍缺乏照明路燈，仍有安全疑慮。

李雅靜指中崙地區正進行區段徵收，鳳翔公園緊鄰中崙產業園區，未來又有大林蒲遷村後的新興人口聚落，不應該放任其成為「城市毒瘤」。

她建議，利用公園高地優勢，仿台北象山打造夜景觀景台，建置露天咖啡座、智慧光雕燈飾，力求翻身。

鳳翔公園目前設有沼氣監測設備，環保局近期檢測，現況穩定，地下水八大重金屬也低於管制標準，可進行下一步開發。

公園處表示，⽬前公園作為災時緊急暫置場，平時則定期除草、修剪樹⽊，維持整體綠化環境。

高雄市 大林蒲遷村 吸毒

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