快訊

採血不等於抽血？台師大調查曝4大疑點待釐清

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖三長拜會觀光署新署長陳玉秀 提3訴求盼中央支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長王忠銘（左三）、立法委員陳雪生（左五）及縣議會議長張永江（右三）今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀（左四）。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左三）、立法委員陳雪生（左五）及縣議會議長張永江（右三）今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀（左四）。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，除表達地方祝賀，也盼中央能延續對馬祖觀光的支持動能，持續挹注資源，深化觀光轉型與永續發展。

王忠銘表示，觀光署近年大力協助馬祖推動跳島旅遊、馬祖國際藝術島、淡季旅遊補助與觀光基礎建設等措施，讓馬祖在全台旅遊版圖中的能見度大幅提升，不僅吸引更多國內外旅客，也帶動在地觀光產業鏈發展。根據縣府的數據顯示，馬祖在清明與端午連假期間，民宿住宿率高居全國第一，顯示成效卓著。

他強調，馬祖雖地處偏遠，但擁有豐富閩東文化、戰地歷史與壯麗自然景觀，只要中央政策持續給力，馬祖在國旅與國際市場中將具更大潛力。王忠銘並期待陳玉秀署長以其行銷專長，強化地方與中央合作機制，推動更多資源與政策落地。

立委陳雪生則指出，離島觀光面臨交通接駁困難、淡旺季落差大、人力資源不足等結構性挑戰，中央在長期規劃與預算分配上責無旁貸；他呼籲中央以宏觀視角看待離島建設，支持馬祖實現觀光永續與在地就業並進。

議長張永江以「離島人」身份表示，署長身為澎湖人，對離島的需求與處境應能深刻體會，期許觀光署延續既有成果，更聚焦文化導入與永續策略，共同為離島創造新局。

會中，連江縣交通旅遊局長陳如嵐也向署長簡報3項提案，一為「馬祖秋冬慢旅療癒行程計畫」，盼延長旅遊熱度至淡季；二為「北竿鄉大坵遊客中心興建工程二期計畫」，加強硬體服務能量；三為「固有景區新玩法暨舊景區活化計畫」，提升景點吸引力與再利用效益。

文化處長吳曉雲則介紹即將於9月登場的第三屆馬祖國際藝術島，主題為「拍楸 – 你的海洋，我的陸」，透過國內外藝術家與在地共創，預計推出50件以上全新作品，展現馬祖居民與海共生的韌性與藝術能量。

馬祖地方三長皆表示，將持續與觀光署保持緊密聯繫，爭取更多資源，讓馬祖在有限條件下持續發光發熱，迎接更多旅客走進這座文化與自然兼具的美麗島嶼。

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀，表達地方訴求。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀，表達地方訴求。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左）今日拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，表達離島的殷切期盼。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左）今日拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，表達離島的殷切期盼。圖／連江縣政府提供

馬祖 陳雪生 陳玉秀 觀光署 王忠銘

延伸閱讀

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

馬祖國際藝術島9月啟航 「拍楸」串連海洋與藝術對話

連江縣秘書長張龍德退休 縣長：馬祖轉型重要推手

松菸前總監當觀光署長 如何救國旅？陳玉秀：給自己的KPI「兩方面下手」

相關新聞

三元高雄廠大火引起地方反彈 議員、里長今齊聲訴求遷廠

高雄三元能源科技鋰電池廠14日爆炸起火，雖然火勢已撲滅，消防局持續降溫警戒，市議員鄭光峰今天公開表態要求三元遷廠，強調「...

馬祖三長拜會觀光署新署長陳玉秀 提3訴求盼中央支持

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，除表達地方祝賀，也盼中央能延續...

議員憂道路拓寬影響水獺生存 金門縣政府：審慎評估

金門縣政府規劃拓寬環中路，無黨籍議員董森堡今天說，工程可能影響水獺棲地等問題；縣府表示，將審慎評估對自然棲地影響與環境影...

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

連江縣政府表示，今天縣長王忠銘與立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江等，前往交通部觀光署拜會署長陳玉秀，期盼中央能持續投...

「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年的排灣族文物，屏東縣獅子鄉公所經3年接洽協調後，瑞典同意將其中48件文物借給公所展出，...

澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇

交通部航港局今天宣布5條藍色公路新航線，其中3條與澎湖有關，縣長陳光復樂見新航線能大幅提升民眾往返台灣的交通便利，亦提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。