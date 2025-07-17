馬祖三長拜會觀光署新署長陳玉秀 提3訴求盼中央支持

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生及縣議會議長張永江今日聯訣拜訪交通部觀光署新任署長陳玉秀 ，除表達地方祝賀，也盼中央能延續對馬祖觀光的支持動能，持續挹注資源，深化觀光轉型與永續發展。

王忠銘表示，觀光署近年大力協助馬祖推動跳島旅遊、馬祖國際藝術島、淡季旅遊補助與觀光基礎建設等措施，讓馬祖在全台旅遊版圖中的能見度大幅提升，不僅吸引更多國內外旅客，也帶動在地觀光產業鏈發展。根據縣府的數據顯示，馬祖在清明與端午連假期間，民宿住宿率高居全國第一，顯示成效卓著。

他強調，馬祖雖地處偏遠，但擁有豐富閩東文化、戰地歷史與壯麗自然景觀，只要中央政策持續給力，馬祖在國旅與國際市場中將具更大潛力。王忠銘並期待陳玉秀署長以其行銷專長，強化地方與中央合作機制，推動更多資源與政策落地。

立委陳雪生則指出，離島觀光面臨交通接駁困難、淡旺季落差大、人力資源不足等結構性挑戰，中央在長期規劃與預算分配上責無旁貸；他呼籲中央以宏觀視角看待離島建設，支持馬祖實現觀光永續與在地就業並進。

議長張永江以「離島人」身份表示，署長身為澎湖人，對離島的需求與處境應能深刻體會，期許觀光署延續既有成果，更聚焦文化導入與永續策略，共同為離島創造新局。

會中，連江縣交通旅遊局長陳如嵐也向署長簡報3項提案，一為「馬祖秋冬慢旅療癒行程計畫」，盼延長旅遊熱度至淡季；二為「北竿鄉大坵遊客中心興建工程二期計畫」，加強硬體服務能量；三為「固有景區新玩法暨舊景區活化計畫」，提升景點吸引力與再利用效益。

文化處長吳曉雲則介紹即將於9月登場的第三屆馬祖國際藝術島，主題為「拍楸 – 你的海洋，我的陸」，透過國內外藝術家與在地共創，預計推出50件以上全新作品，展現馬祖居民與海共生的韌性與藝術能量。

馬祖地方三長皆表示，將持續與觀光署保持緊密聯繫，爭取更多資源，讓馬祖在有限條件下持續發光發熱，迎接更多旅客走進這座文化與自然兼具的美麗島嶼。