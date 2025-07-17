議員憂道路拓寬影響水獺生存 金門縣政府：審慎評估

金門縣政府規劃拓寬環中路，無黨籍議員董森堡今天說，工程可能影響水獺棲地等問題；縣府表示，將審慎評估對自然棲地影響與環境影響，視調查結果再行研擬設計路線或替代方案。

金門縣政府規劃拓寬環中路，拓寬路段全長約1739公尺，將原有路寬由8公尺拓寬至10.5公尺；但有民眾認為，環中路拓寬工程可能對歐亞水獺移動路線有影響，並將砍伐道路兩側木麻黃行道樹，因此向無黨籍金門縣議員董森堡陳情。

董森堡接受中央社記者採訪表示，環中路旁的擎天水庫曾觀察到歐亞水獺蹤跡，自擎天水庫往植物園溪流都有水獺排遺，且環中路也是水獺移動至海邊、蘭湖時會經過區域，如果進行道路拓寬工程，將會影響水獺移動路徑，增加水獺被路殺機率。

董森堡也說，環中路上有大片木麻黃夾道，是過去國軍所種植，是替金門防風定砂的重要歷史印記，經歷莫蘭蒂颱風也沒有傾倒，至今也發揮替瓊林聚落防風作用；目前金門只剩下環島北路與環中路有大片木麻黃行道樹，「若因工程砍伐非常可惜」。

董森堡指出，縣府應評估環中路拓寬必要，如環中路真有拓寬必要，也應思考替水獺設置生態廊道等，避免水獺移動路徑受影響，「縣府經常以水獺作為觀光宣傳，不應該忽視其棲地保留，否則非常諷刺」。

針對環中路拓寬，金門縣工務處透過新聞稿表示，「金門縣金湖鎮環中路道路拓寬工程」原規劃改善道路服務品質、提升交通安全與通行效率，目前進入規劃設計階段，於近期進行初步環境調查時，包括金門國家公園管理處及生態保育專家等提醒，該路段鄰近擎天水庫與植物園等水域環境，為金門特定野生動物水獺棲息或活動空間，具生態敏感性，建請進一步評估。

新聞稿中，金門縣政府指出，本於「開發與保育並重」原則，針對環中路拓寬工程所涉及生態敏感區，將審慎評估對自然棲地潛在影響與環境影響評估作業，後續視調查結果再行研擬設計路線、開發範圍或替代方案。

金門縣政府表示，將持續與地方民意代表、社區居民及環保團體保持密切溝通，務求在兼顧地方發展需求與生態保育責任間取得平衡，打造永續宜居的生活環境。