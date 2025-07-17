連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

連江縣政府表示，今天縣長王忠銘與立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江等，前往交通部觀光署拜會署長陳玉秀，期盼中央能持續投注心力，協助馬祖觀光產業發展。

連江縣政府今天傍晚發布新聞稿指出，縣長王忠銘在拜會觀光署長陳玉秀時表示，觀光署對馬祖支持，包括淡季旅遊補助、協助辦理馬祖國際藝術島等，極大提升馬祖能見度。而在中央協助下，清明與端午連假，連江縣旅宿訂房率皆為全國第1。

王忠銘更指出，馬祖地處偏遠但擁有深厚閩東文化、壯麗自然地景與軍事歷史遺產，若能在觀光署的行銷與資源挹注下持續深耕，必能在國旅與國際市場中發揮更大潛力。更希望陳玉秀能以其行銷專長，聆聽地方心聲，在政策推動與資源配置上，給予馬祖更多支持。

連江縣政府說，國民黨籍立法委員陳雪生於會中提出，離島觀光推動面臨特殊困境，中央應以更宏觀視野看待離島建設，支持地方爭取合理支援，實現觀光永續與在地就業雙重目標。

國民黨籍連江縣議會議長張永江則在會中說，陳玉秀為澎湖人，對離島觀光挑戰應能深有體會，期許觀光署能延續既有政策成果，攜手地方政府共創觀光新氣象。

連江縣政府指出，交通旅遊局長陳如嵐在會中，提出馬祖秋冬慢旅療癒行程計畫、大坵遊客中心興建工程二期計畫、馬祖固有景區新玩法暨舊景區活化計畫等3項提案；文化處長吳曉雲則介紹即將於9月登場的第三屆馬祖國際藝術島。

連江縣政府強調，此行除表達地方對中央支持的感謝，更傳達馬祖對觀光發展的堅定信念與熱情，王忠銘、陳雪生與張永江都透過新聞稿表示，將與觀光署保持緊密合作，讓馬祖在困難條件中，依然能迎接更多旅人到訪。