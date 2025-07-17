「當AI遇見客家植物與詩」 高雄客家學苑營隊創作影片
高雄客家學苑「當AI遇見客家植物與詩」青少年營隊今天發表成果，學員們運用生成式AI結合客家元素，製作約30秒影片，並分享創作歷程。
高雄市政府客家事務委員會與高雄市客家文化事務基金會，舉辦高雄市客家學苑「當AI遇見客家植物與詩」青少年營隊，在高雄市新客家文化園區文物館展開3天課程，營隊今天舉行結業式與成果發表會。
高市客委會發布新聞稿指出，學員們各自完成動畫與背景音樂，剪輯成約30秒的創作影片，並上台以客語、華語及荷蘭語等語言發表影片，分享創作想法。
高市客委會主委楊瑞霞表示，營隊課程透過遊戲化任務與團隊合作，以孩子為創作者、AI為助手，從客家植物與詩人曾貴海詩文的自然觀察出發，學員們將客家植物與詩句結合數位工具，展開一段文學創作的動畫旅程。
營隊老師曾澤民說，營隊設計系列課程，包含曾貴海的植物詩句導讀、應用AI教學等，利用個人探索及小組討論，讓學員們學習團隊溝通與合作能力，以及如何透過AI找出答案等內容，並在課程中置入AI倫理相關觀念與正確使用方式，如「個資保護」、「不抄襲」及「驗證AI產出內容」等。
高市客委會指出，營隊學員以國小3年級以上及國中生為主，有來自高雄、新北、新竹及荷蘭的學生，學員結業後，獲頒結業證書及獲贈曾貴海傳記著作「唯有堅持」作為獎勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言