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「當AI遇見客家植物與詩」 高雄客家學苑營隊創作影片

中央社／ 高雄17日電

高雄客家學苑「當AI遇見客家植物與詩」青少年營隊今天發表成果，學員們運用生成式AI結合客家元素，製作約30秒影片，並分享創作歷程。

高雄市政府客家事務委員會與高雄市客家文化事務基金會，舉辦高雄市客家學苑「當AI遇見客家植物與詩」青少年營隊，在高雄市新客家文化園區文物館展開3天課程，營隊今天舉行結業式與成果發表會。

高市客委會發布新聞稿指出，學員們各自完成動畫與背景音樂，剪輯成約30秒的創作影片，並上台以客語、華語及荷蘭語等語言發表影片，分享創作想法。

高市客委會主委楊瑞霞表示，營隊課程透過遊戲化任務與團隊合作，以孩子為創作者、AI為助手，從客家植物與詩人曾貴海詩文的自然觀察出發，學員們將客家植物與詩句結合數位工具，展開一段文學創作的動畫旅程。

營隊老師曾澤民說，營隊設計系列課程，包含曾貴海的植物詩句導讀、應用AI教學等，利用個人探索及小組討論，讓學員們學習團隊溝通與合作能力，以及如何透過AI找出答案等內容，並在課程中置入AI倫理相關觀念與正確使用方式，如「個資保護」、「不抄襲」及「驗證AI產出內容」等。

高市客委會指出，營隊學員以國小3年級以上及國中生為主，有來自高雄、新北、新竹及荷蘭的學生，學員結業後，獲頒結業證書及獲贈曾貴海傳記著作「唯有堅持」作為獎勵。

高雄市 客家文化 客委會 團隊

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