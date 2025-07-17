「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年的排灣族文物，屏東縣獅子鄉公所經3年接洽協調後，瑞典同意將其中48件文物借給公所展出，今日鄉長朱宏恩親自到機場迎接，看到百年文物回鄉，族人們都開心說，「VUVU（祖先）回家了！」

鄉公所表示，48件文物包含雕刻品、頭飾、服飾與生活器具等，大約是1907年到1909年間外籍人士來台灣時所蒐藏，最終都典藏於瑞典。3年前瑞典方希望台灣能協助釐清這批文物的來歷與脈絡，經台大人類學系及台灣博物館確認應該來自屏東的排灣族。

當時鄉公所得知有這麼一批排灣族文物後，便與瑞典方聯繫，表達希望讓文物返鄉展覽的意願，並向文化部申請經費，派員到瑞典識別文物，並在返台後進行田野調查，利用文物上的圖騰及工法等，希望能溯源找出文物的出處。

由於年代久遠，有些文物無法明確來自哪個部落或家族，不過也有些文物找到出處，例如就發現有四人頭圖騰的文物，來自荷蘭時代南排灣大龜文王國的頭目鳩冷家族，讓族人都非常興奮。

今日文物運抵鄉內，公所舉辦「文物返鄉迎接儀式」，由部落耆老接待、牧師族語禱告、青年跳樂舞歡迎，鄉長朱宏恩進行剪封條儀式後，將文物搬入文物館中準備開箱。他說，「這是文化回家的開始，也是我們重新認識自己的一次機會。」

公所將於10月初舉辦「Kicacepeliw從海那邊‧歡迎回家－瑞典國家世界文化博物館典藏排灣族百年文物重返獅子鄉特展」，除了希望讓更多族人看到這些珍貴的文物，也希望邀請更多人參觀，能辨識出尚未溯源成功文物的出處。公所也將聘請工藝師復刻這些文物，希望將已經失傳的工藝技法或圖騰找回來，延續族群的歷史文化。