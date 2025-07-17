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「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，鄉長朱宏恩（左）到機場迎接。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，鄉長朱宏恩（左）到機場迎接。圖／鄉公所提供

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年的排灣族文物屏東縣獅子鄉公所經3年接洽協調後，瑞典同意將其中48件文物借給公所展出，今日鄉長朱宏恩親自到機場迎接，看到百年文物回鄉，族人們都開心說，「VUVU（祖先）回家了！」

鄉公所表示，48件文物包含雕刻品、頭飾、服飾與生活器具等，大約是1907年到1909年間外籍人士來台灣時所蒐藏，最終都典藏於瑞典。3年前瑞典方希望台灣能協助釐清這批文物的來歷與脈絡，經台大人類學系及台灣博物館確認應該來自屏東的排灣族。

當時鄉公所得知有這麼一批排灣族文物後，便與瑞典方聯繫，表達希望讓文物返鄉展覽的意願，並向文化部申請經費，派員到瑞典識別文物，並在返台後進行田野調查，利用文物上的圖騰及工法等，希望能溯源找出文物的出處。

由於年代久遠，有些文物無法明確來自哪個部落或家族，不過也有些文物找到出處，例如就發現有四人頭圖騰的文物，來自荷蘭時代南排灣大龜文王國的頭目鳩冷家族，讓族人都非常興奮。

今日文物運抵鄉內，公所舉辦「文物返鄉迎接儀式」，由部落耆老接待、牧師族語禱告、青年跳樂舞歡迎，鄉長朱宏恩進行剪封條儀式後，將文物搬入文物館中準備開箱。他說，「這是文化回家的開始，也是我們重新認識自己的一次機會。」

公所將於10月初舉辦「Kicacepeliw從海那邊‧歡迎回家－瑞典國家世界文化博物館典藏排灣族百年文物重返獅子鄉特展」，除了希望讓更多族人看到這些珍貴的文物，也希望邀請更多人參觀，能辨識出尚未溯源成功文物的出處。公所也將聘請工藝師復刻這些文物，希望將已經失傳的工藝技法或圖騰找回來，延續族群的歷史文化。

瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，文物搬入文物館中準備開箱進行展覽。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，文物搬入文物館中準備開箱進行展覽。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏百年排灣族文物。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，鄉長朱宏恩進行剪封條儀式。圖／鄉公所提供
瑞典博物館典藏排灣族文物返回獅子鄉，鄉長朱宏恩進行剪封條儀式。圖／鄉公所提供

瑞典 族人 文物 排灣族 屏東縣 博物館

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