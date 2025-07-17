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澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇
交通部航港局今天宣布5條藍色公路新航線，其中3條與澎湖有關，縣長陳光復樂見新航線能大幅提升民眾往返台灣的交通便利，亦提供旅客規畫遊程時更多選擇。
航港局今舉行藍色公路海洋觀光嘉年華發表會發表海上新航線。與澎湖有關的3條航線，包括「台南安平—澎湖馬公」線，每周二、五1班（來回2趟），共計12班24趟次，航程約2.5小時。
「布袋—馬公—金門航線」，8月14日、17日由嘉義布袋到澎湖馬公到金門，8月15日、18日由澎湖回布袋，共2來回航班。其中布袋到馬公約70分鐘，馬公到金門約2小時40分。「澎湖—基隆」線，8月25日由澎湖到基隆，8月26日由基隆返澎湖，來回共2航次，每航次（單向）約11小時。
澎湖縣長陳光復表示，新航線不僅豐富遊客行程選擇，也大幅提升民眾往返台灣的交通便利，更進一步強化澎湖與各城市間連結。其中往返「基隆－澎湖」的北澎輪限定航線，8月底試辦，可望提升人員與貨物運輸效率。
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