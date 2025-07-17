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三元高雄廠大火引起地方反彈 議員、里長今齊聲訴求遷廠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄三元能源科技鋰電池廠大火事故餘波未平，議員、里長今天齊聲要求三元遷廠。本報資料照片
高雄三元能源科技鋰電池廠大火事故餘波未平，議員、里長今天齊聲要求三元遷廠。本報資料照片

高雄三元能源科技鋰電池廠14日爆炸起火，雖然火勢已撲滅，消防局持續降溫警戒，市議員鄭光峰今天公開表態要求三元遷廠，強調「沒有安全，不必談經濟！」小港里長洪世春更直言，若救災及調查人員撤出，不排除發動「圍廠行動」，遷廠將是唯一訴求。

三元能源科技表示，會持續積極和地方上溝通，尤其是最鄰近的左鄰右舍社區，三元7成以上的員工都是土生土長的高雄在地人，也是台灣唯一能打進國際高端電芯供應鏈的企業，希望高雄鄉親給這個團隊一個持續優化，把廠區做得更好更安全的機會。

三元能源承諾2周內完成事故調查報告，但地方不滿情緒持續升高。鄭光峰表示，三元能源電池廠址選在人口密集的社區，有隱性爆炸及毒氣逸散的疑慮及風險，復工前，三元應該說明白講清楚。

鄭光峰指出，當年三元在開工座談會一再宣示安全至上，如今卻發生重大工安事故，顯見承諾破功，三元與地方幾無互動、缺乏誠意，若未能清楚交代事故成因與安全改善方案，不排除要求全面評估遷廠可能。

小港里長洪世春說，火警發生後已有多名居民出現皮膚過敏與脫皮等不適症狀，且濃煙飄散全社區，大家根本無法防備，難道要等下次爆炸才重視？三元廠多年來已成為地方隱憂，如今爆炸事件讓居民徹底失去信心，他說，一旦救災人員撤離，不排除發動圍廠要求遷廠。

三元能源公司。記者林保光／攝影
三元能源公司。記者林保光／攝影

高雄市 爆炸 火災 供應鏈 三元能源

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