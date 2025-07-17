快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

復育螢火蟲有成！高雄觀音湖成生態景點 學者看好成賞螢秘境

中央社／ 高雄17日電
高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，周邊高草區成為陸生螢火蟲「台灣窗螢」最佳出沒地點，未來將可結合在地導覽、環境教育與社區參與，推動永續觀光，打造以自然為本的城市旅遊模式。圖／高雄市觀光局提供（中央社）
高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，周邊高草區成為陸生螢火蟲「台灣窗螢」最佳出沒地點，未來將可結合在地導覽、環境教育與社區參與，推動永續觀光，打造以自然為本的城市旅遊模式。圖／高雄市觀光局提供（中央社）

高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，市府透過「觀音湖內埤生態廊道營造工程」，栽植超過300棵喬木提升綠覆率，周邊高草區成為陸生螢火蟲「台灣窗螢」最佳出沒地點。學者看好未來成為賞螢秘境。

觀光局長高閔琳說，此次工程不僅提升景點休憩價值與環境美化，更以「螢火蟲復育」為營造核心之一，並栽植超過300棵喬木提升綠覆率，展現低碳建設成果。

高閔琳說，觀音湖有得天獨厚的自然生態環境，不僅是豐富水生植物及昆蟲棲地，常見獨角仙、青蛙、蜻蜓、豆娘等指標性物種；每年春夏之際，觀音湖周邊未受打擾的高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢（Pyrocoelia analis）」最佳出沒地點。

國立中山大學生物科學系特聘教授張學文表示，觀音山風景區工程特別劃設生態棲地潛力區值得肯定，雖然螢火蟲目前族群數量還不穩定，但透過積極復育，相信未來能成為一處鄰近市區賞螢的最佳秘境。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，此次觀音湖工程在規劃階段除委託專業設計團隊更與中山大學合作，進行湖域周邊生態調查；並依據調查成果調整設計內容，減輕對自然棲地的擾動，確立將「螢火蟲復育」作為工程營造核心重點之一。

此外，此次工程更栽植高達300棵喬木與大量草皮增加綠化覆蓋率，有效提升碳吸附能力、強化水土保持，並獲得「國家卓越建設獎」與「建築園冶獎」肯定。

觀光局表示，全新蛻變的觀音湖，不僅是高雄市民的後花園，未來更可結合在地導覽、環境教育與社區參與，推動永續觀光，打造真正以自然為本的城市旅遊模式；歡迎民眾走進觀音湖體驗自然，感受城市中的綠色奇蹟。

高雄市 賞螢 觀光局 螢火蟲復育

延伸閱讀

才隔50公尺竟要繞道1.5公里 台中潭子到北屯捷徑年底要打通

台灣虎航高雄-仙台航線今首航 直達日本東北玄關

影／非法日租套房遭查獲 高市府祭重罰斷水斷電

香港正妹搭郵輪訪高旅運中心迷航 為登船狂奔離譜遭遇吸4.3萬瀏覽

相關新聞

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

連江縣政府表示，今天縣長王忠銘與立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江等，前往交通部觀光署拜會署長陳玉秀，期盼中央能持續投...

「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年的排灣族文物，屏東縣獅子鄉公所經3年接洽協調後，瑞典同意將其中48件文物借給公所展出，...

澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇

交通部航港局今天宣布5條藍色公路新航線，其中3條與澎湖有關，縣長陳光復樂見新航線能大幅提升民眾往返台灣的交通便利，亦提供...

復育螢火蟲有成！高雄觀音湖成生態景點 學者看好成賞螢秘境

高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，市府透過「觀音湖內埤生態廊道營造工程」，栽植超過300棵喬木提升綠覆率，周邊高草區成為陸生螢...

三元高雄廠大火引起地方反彈 議員、里長今齊聲訴求遷廠

高雄三元能源科技鋰電池廠14日爆炸起火，雖然火勢已撲滅，消防局持續降溫警戒，市議員鄭光峰今天公開表態要求三元遷廠，強調「...

「金寧！音浪玩水節」最嗨沙灘賽總獎金近7萬 明天9時報名

「金寧！音浪玩水節」將於8月1日至7日在金寧后湖海濱公園登場，為期7天，內容結合音樂演出、星光電影院、沙灘競賽與水陸體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。