復育螢火蟲有成！高雄觀音湖成生態景點 學者看好成賞螢秘境

高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，市府透過「觀音湖內埤生態廊道營造工程」，栽植超過300棵喬木提升綠覆率，周邊高草區成為陸生螢火蟲「台灣窗螢」最佳出沒地點。學者看好未來成為賞螢秘境。

觀光局長高閔琳說，此次工程不僅提升景點休憩價值與環境美化，更以「螢火蟲復育」為營造核心之一，並栽植超過300棵喬木提升綠覆率，展現低碳建設成果。

高閔琳說，觀音湖有得天獨厚的自然生態環境，不僅是豐富水生植物及昆蟲棲地，常見獨角仙、青蛙、蜻蜓、豆娘等指標性物種；每年春夏之際，觀音湖周邊未受打擾的高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢（Pyrocoelia analis）」最佳出沒地點。

國立中山大學生物科學系特聘教授張學文表示，觀音山風景區工程特別劃設生態棲地潛力區值得肯定，雖然螢火蟲目前族群數量還不穩定，但透過積極復育，相信未來能成為一處鄰近市區賞螢的最佳秘境。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，此次觀音湖工程在規劃階段除委託專業設計團隊更與中山大學合作，進行湖域周邊生態調查；並依據調查成果調整設計內容，減輕對自然棲地的擾動，確立將「螢火蟲復育」作為工程營造核心重點之一。

此外，此次工程更栽植高達300棵喬木與大量草皮增加綠化覆蓋率，有效提升碳吸附能力、強化水土保持，並獲得「國家卓越建設獎」與「建築園冶獎」肯定。

觀光局表示，全新蛻變的觀音湖，不僅是高雄市民的後花園，未來更可結合在地導覽、環境教育與社區參與，推動永續觀光，打造真正以自然為本的城市旅遊模式；歡迎民眾走進觀音湖體驗自然，感受城市中的綠色奇蹟。