「金寧！音浪玩水節」最嗨沙灘賽總獎金近7萬 明天9時報名

「金寧！音浪玩水節」將於8月1日至7日在金寧后湖海濱公園登場，為期7天，內容結合音樂演出、星光電影院、沙灘競賽與水陸體驗四大亮點，打造專屬金門的消暑樂園，號召全台遊客共度熱情仲夏，當中最受矚目的「沙灘競賽」活動，總獎金近7萬元，將於明日上午9點開放線上報名，歡迎民眾一起來參與拿獎金。

金寧鄉公所表示，這次活動白天主打豐富多元的親水設施與趣味競賽，夜晚則有人氣樂團輪番開唱，並安排浪漫的海灘戶外電影院，讓民眾在音浪、海風與星光下度過最Chill的夜晚。不論是親子家庭、情侶出遊，還是好友揪團，都能在活動中留下最精彩的夏日回憶。

當中最受矚目的「沙灘競賽」活動天天登場，從矇眼敲西瓜、沙灘龍舟，到沙灘飛盤、泡泡相撲等9大項目輪番上陣，總獎金近7萬元，每天都有不同挑戰與驚喜；競賽將於明日上午9點開放線上報名，民眾可透過掃描QR Code或金寧鄉公所臉書粉專取得報名連結，額滿為止，請把握機會。

今年也特別加碼水陸體驗活動，包括SUP立槳、趴板、香蕉船等海上設施，以及沙灘有氧舞蹈、瑜珈、拳擊有氧等沙灘運動，現場將提供部分裝備，名額有限，歡迎踴躍參加，報名方式同樣可由鄉公所社群平台查詢。

主辦單位貼心提醒，參與活動請著輕便服裝、攜帶防曬用品及飲用水，部分水上項目建議自備替換衣物，以維持舒適與安全。由於后湖海濱公園周邊停車空間有限，建議民眾多加利用接駁車與大眾運輸前往。

金寧鄉長楊忠俊熱情邀請全台旅人，一起來金門享受陽光、海浪與音樂的交織盛宴，盡情「SING」海風、玩翻后湖，開啟一段難忘的夏日狂歡旅程。