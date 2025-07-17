屏東老舊警察廳舍規劃重建 春日、枋山分駐所同日動土
為改善基層警勤人員辦公環境，屏東縣政府改建老舊警察廳舍，屋齡皆逾35年的枋山、春日分駐所規劃重建，今天舉行動土典禮，預計明年7至8月間完工啟用。
縣長周春米連續主持2場動土典禮，她表示，縣府針對屋齡達35年以上警察辦公廳舍持續編列經費加以改建，枋山分駐所民國77年啟用，空間狹小且已老舊、不敷使用，加上警務工作量與日俱增，重建勢在必行；原址後方規劃新建2層樓辦公廳舍，完工後將原址轉為前庭綠地，打造更友善、親民警察空間，盼成為警民互動最佳場域。
周春米表示，春日分駐所方面，原廳舍為磚造建築，於民國73年建成，也使用超過35年，結構安全與空間配置均須改善；規劃就地重建，並加入排灣族圖騰元素融入設計，不僅提升實用功能，更展現在地文化特色與保衛族人象徵。
屏東縣警察局長戴台㨗表示，新建分駐所坐落於既有開發基地，除保留原有綠意前庭空間，也增設無障礙設施與停車空間；整體設計將融合地區風貌與文史意象，提升警察廳舍空間機能與公共性，讓分駐所真正成為在地社區安心守護者與交流窗口。
枋山分駐所動土典禮由加祿國小醒獅團揭開序幕，現場鼓聲震天、熱鬧非凡；春日分駐所動土典禮則展現原鄉文化，由在地耆老為現場貴賓祈福、古華國小學生以原民古謠獻唱祝福。
屏東縣警察局枋寮分局發布新聞稿表示，枋山分駐所新建工程總經費新台幣3750萬元，其中縣府自籌600萬元，春日分駐所總經費3450萬元，縣府自籌600萬元；2處工程預計明年7至8月完工啟用。
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