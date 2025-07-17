快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

屏東老舊警察廳舍規劃重建 春日、枋山分駐所同日動土

中央社／ 屏東縣17日電
為改善基層警勤人員辦公環境，屏東縣政府改建老舊警察廳舍，屋齡逾35年的春日分駐所也規畫重建，17日正式動土，縣長周春米（白衣者）出席執鏟。圖／屏東縣警察局枋寮分局提供（中央社）
為改善基層警勤人員辦公環境，屏東縣政府改建老舊警察廳舍，屋齡逾35年的春日分駐所也規畫重建，17日正式動土，縣長周春米（白衣者）出席執鏟。圖／屏東縣警察局枋寮分局提供（中央社）

為改善基層警勤人員辦公環境，屏東縣政府改建老舊警察廳舍，屋齡皆逾35年的枋山、春日分駐所規劃重建，今天舉行動土典禮，預計明年7至8月間完工啟用。

縣長周春米連續主持2場動土典禮，她表示，縣府針對屋齡達35年以上警察辦公廳舍持續編列經費加以改建，枋山分駐所民國77年啟用，空間狹小且已老舊、不敷使用，加上警務工作量與日俱增，重建勢在必行；原址後方規劃新建2層樓辦公廳舍，完工後將原址轉為前庭綠地，打造更友善、親民警察空間，盼成為警民互動最佳場域。

周春米表示，春日分駐所方面，原廳舍為磚造建築，於民國73年建成，也使用超過35年，結構安全與空間配置均須改善；規劃就地重建，並加入排灣族圖騰元素融入設計，不僅提升實用功能，更展現在地文化特色與保衛族人象徵。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，新建分駐所坐落於既有開發基地，除保留原有綠意前庭空間，也增設無障礙設施與停車空間；整體設計將融合地區風貌與文史意象，提升警察廳舍空間機能與公共性，讓分駐所真正成為在地社區安心守護者與交流窗口。

枋山分駐所動土典禮由加祿國小醒獅團揭開序幕，現場鼓聲震天、熱鬧非凡；春日分駐所動土典禮則展現原鄉文化，由在地耆老為現場貴賓祈福、古華國小學生以原民古謠獻唱祝福。

屏東縣警察局枋寮分局發布新聞稿表示，枋山分駐所新建工程總經費新台幣3750萬元，其中縣府自籌600萬元，春日分駐所總經費3450萬元，縣府自籌600萬元；2處工程預計明年7至8月完工啟用。

警察 屏東縣政府 屋齡 周春米

延伸閱讀

屏東城鎮韌性防空演習 模擬車站即時搶救

風災台南重創屏東支援清理整頓 黃偉哲感謝周春米

從基層做起 屏縣教育處長楊英雪屆齡退休「當孩子提燈的引路人」

連日大雨屏東農損超過8000萬元 香蕉最慘！周春米低調勘災

相關新聞

VUVU（祖先）回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

瑞典國家世界文化博物館典藏一批百年的排灣族文物，屏東縣獅子鄉公所經3年接洽協調後，瑞典同意將其中48件文物借給公所展出，...

澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇

交通部航港局今天宣布5條藍色公路新航線，其中3條與澎湖有關，縣長陳光復樂見新航線能大幅提升民眾往返台灣的交通便利，亦提供...

復育螢火蟲有成！高雄觀音湖成生態景點 學者看好成賞螢秘境

高雄市觀音湖復育螢火蟲有成，市府透過「觀音湖內埤生態廊道營造工程」，栽植超過300棵喬木提升綠覆率，周邊高草區成為陸生螢...

三元高雄廠大火引起地方反彈 議員、里長今齊聲訴求遷廠

高雄三元能源科技鋰電池廠14日爆炸起火，雖然火勢已撲滅，消防局持續降溫警戒，市議員鄭光峰今天公開表態要求三元遷廠，強調「...

「金寧！音浪玩水節」最嗨沙灘賽總獎金近7萬 明天9時報名

「金寧！音浪玩水節」將於8月1日至7日在金寧后湖海濱公園登場，為期7天，內容結合音樂演出、星光電影院、沙灘競賽與水陸體驗...

屏東老舊警察廳舍規劃重建 春日、枋山分駐所同日動土

為改善基層警勤人員辦公環境，屏東縣政府改建老舊警察廳舍，屋齡皆逾35年的枋山、春日分駐所規劃重建，今天舉行動土典禮，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。