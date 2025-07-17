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高雄高工實習大樓動土 陳其邁：城市競爭就是人才競爭

中央社／ 高雄17日電

高雄高工今天舉辦實習大樓興建工程動土典禮，工程花費2億2000萬元，預計116年2月完工。高雄市陳其邁表示，雄工培育非常多產業界人才，「城市的競爭到最後是人才的競爭」。

陳其邁今天出席動土典禮時表示，高雄高工培育非常多產業界人才，也需要一棟新的實習大樓，感謝雄工校友、光寶科技創辦人宋恭源大力支持母校，這樣能夠直接回饋在技職教育體系發展的學生，是給學生最大的幫忙。

宋恭源說，高雄不但擁有得天獨厚的地理條件，近來逐漸吸引企業前來設廠投資，若以高雄為中心，與台南、屏東共同發展，高雄前景看好，會成為完整強大的營運中心。

陳其邁說，高雄高工地理位置得天獨厚，位處交通要道，有輕軌、捷運黃線可到達，而高雄發展如同宋恭源所言，現在正急起直追、拚命的跑；光寶科技在高雄加碼投資200億元，增加6000個就業機會，顯見城市的競爭到最後是人才的競爭。

陳其邁以光寶科技為例，光寶在整個全球的布局，已經是AI創新研發的世界級公司，雄工培養出世界級頂尖公司的負責人，可見雄工的潛力，高市府、議會以及國會，一定全力支持。

雄工說明，實習大樓為地上3層建築，其中1、2層為建築、土木群實習工廠、技職訓練教室。3層為工業教學中心；建築景觀注重簡約、安全實用、易於維護管理功能性，以及使用水續建材、營造無障礙環境及建立完整資訊網路，並落實營造社區教育生活。

高雄市 陳其邁 建築 實習

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