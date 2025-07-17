屏東推「客話講故事」 親子參與踴躍倍增至120場

屏東縣政府推動「客話講故事」活動，為讓孩子在生活中更貼近客語，今年將活動場次倍增至120場，讓親子一起參與，盼讓客語成為日常語言。

屏縣府今天新聞稿表示，自民國111年起在客家文化中心舉辦「客話講故事」活動，今年將場次從60場倍增至120場，透過培訓機制，18名志工也擴增至29名。

客家事務處提及，今年除團隊推動的120場客語說故事活動外，不少縣內鄉鎮公所也響應，包含佳冬、內埔、新埤、萬巒、長治、高樹等鄉公所，共規劃55場活動，讓客語說故事的足跡遍及校園、圖書館與社區據點。

「剛開始孩子聽不太懂，注意力容易不集中，會使用客語搭配國語說故事，現在幾乎全程都可以用客語互動了。」說故事志工黃秋梅分享，透過說故事日常對話，孩子不僅能迅速學習，還會主動發問，看見孩子們在遊戲中愛上客語，感到相當欣慰。

參加說故事活動的曾媽媽分享，活動讓客語課程參與更踴躍，也讓更多孩子能從小自然接觸客語，對語言的延續與傳承有很大的幫助。

縣府提及，說故事活動參與年齡層從2歲多的幼兒到國小三、四年級學童都有，有些家長們也會到場一同聆聽故事、參與DIY和帶動跳，期望在陪伴孩子學習語言的同時，也能學會客語，回家後進行親子互動，讓客語自然走進家庭生活。