高市推小小獸醫體驗營 讀懂狗狗貓咪語言探索動物
高雄市動物保護處與國立科學工藝博物館，今年暑假推出「小小獸醫體驗營」，讓學童透過模擬獸醫情境，理解動物需求，探索動物醫療與行為觀察的奧秘。
「小小獸醫體驗營」於暑假開辦2梯次主題體驗課程，以「科學觀點看動物」為核心，設計結合行為觀察、動物法醫及特殊寵物照護三大主軸。
活動中，孩子們可學習如何「讀懂狗狗與貓咪的語言」並「理解動物視角如何檢視人類」，更能透過實際操作，了解動物行為背後的行為科學。
此外，在動物法醫的獸醫師模擬課程中，參與者可體驗採樣工具的使用，學習判讀動物細胞、血球與細菌培養線索的基本技巧；課程也加入「特殊寵物照護」單元，邀專家帶領孩子認識爬蟲類動物。
高市府農業局長姚志旺今天透過新聞稿表示，希望透過科普導向的體驗教育，培養孩子從小建立飼主責任、動物福祉與人道關懷觀念，也讓「獸醫師」不再只是白袍形象，而是與動物深層理解與溝通的橋梁。
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