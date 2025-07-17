屏東楓港溪9月漁撈體驗 親水學習南排灣山林智慧

林保署屏東分署雙流自然教育中心「魚米之鄉-楓港溪的漁撈記憶」活動，帶領學員下水體驗傳統捕魚法、學習南排灣族群山林智慧；今年將於9月6、7日辦理，明天開放報名。

來自屏東縣獅子鄉在地南排灣社群「射不力群」的原民講師Kuljing（谷栗英）告訴中央社記者，活動將帶領學員認識楓港溪中上游魚類族語名稱，講述楓港溪流域各段在南排灣族中不同社群使用情況，以及使用河域時如何觀察天空變化，判斷溪水是否可能暴漲等山林知識，並下水體驗在地部落過去慣用捕魚法。

Kuljing說，現代人普遍缺乏親水教育，傾向讓孩子避開水域，但原住民族最強能力之一就是環境適應。他認為，使用周遭自然環境是人的天性，不該一味禁止，應該多學習山林知識，讓排灣孩子更貼近自身文化，也讓不同文化參與者，更認識台灣這塊土地上多元風土民情。

雙流自然教育中心表示，雙流園區屬楓港溪流域，溪流中上游是南排灣社群「射不力群」傳統領域，族人自古以來在此居住，發展出漁撈文化，然而大部分傳統捕魚法逐漸被新式捕魚工具取代，漁撈生物族語及利用方式，僅存於老人家記憶中，所幸目前有族人投入傳統文化復振工作。

雙流自然教育中心提及，將介紹楓港溪中上游不洄游淡水魚，包含溪哥、馬口魚、台灣石𩼧及恆春吻鰕虎；以及洄游魚類，如日本禿頭鯊、鱸鰻等。體驗包含改水道捕魚法、魚洞捕魚法及三角網捕魚法在內等多種漁法。透過親身參與認識楓港溪漁撈文化，也重新找回與溪流血脈相連的感動。

雙流自然教育中心去年首度推出「魚米之鄉-楓港溪的漁撈記憶」活動、頗受親子遊客好評，今年再次邀請民眾走入山林，汲取部落耆老山林智慧。9月6、7日在雙流國家森林遊樂區登場，明天中午12時開放報名。更多資訊可見雙流教育中心臉書（Facebook）粉專（https://www.facebook.com/SLNC123）。

「射不力群」是南排灣族中的1支，生活在楓港溪流兩側，下轄4個部落。