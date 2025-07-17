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萌貓來了！澎湖虎井嶼周末起變身打卡互動樂園

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
素有「貓島」稱譽的澎湖虎井嶼19日將有11隻萌翻的巨型貓咪充氣玩偶在2025金色雙島藝術祭現蹤，預計成為澎湖打卡熱點。圖／馬公市公所提供
素有「貓島」稱譽的澎湖虎井嶼19日將有11隻萌翻的巨型貓咪充氣玩偶在2025金色雙島藝術祭現蹤，預計成為澎湖打卡熱點。圖／馬公市公所提供

素有「貓島」稱譽的澎湖虎井嶼，19日將有11隻萌翻的巨型貓咪充氣玩偶在2025金色雙島藝術祭現蹤，預計成為澎湖打卡熱點。

隸屬澎湖馬公市的虎井嶼，是個充滿漁村風情與玄武岩海岸的靜謐小島，平日即有一群貓咪慵懶自在地穿梭港邊小巷，島上夕陽西下、海風徐吹的美景，都讓遊客留下許多美麗回憶。

澎湖馬公市公所這個周末特別參照日本「越後妻有大地藝術祭」模式，結合創意裝置、在地景觀與校園空間，首次以「巨型貓咪」為主題，將馬公國小虎井分班校園變身為互動拍照樂園，屆時將有11隻巨型貓咪充氣玩偶驚艷亮相，為澎湖注入全新話題與童趣能量。

馬公市公所表示，馬公國小虎井分班目前已無師生上課，校園空間轉為社區交場域。配合金色雙島藝術祭活動，市公所在7月19日至8月3日也將同步推出「虎井八景打卡換好禮」集章活動，鼓勵民眾走訪虎井社區、觀音廟、追日大道、軍事觀測所、觀音公園、馬公國小虎井分班等特色景點。完成拍照打卡可兌換精美贈品。

為方便市民與遊客前往虎井，活動期間每周休日提供免費交通船接駁。每班船票共限量60張，分為40張線上預約(專供設籍馬公市市民)，以及20張於當日現場開放，額滿為止。交通船於下午1時30分自南海遊客中心開航，下午4時自虎井返程。

素有「貓島」稱譽的澎湖虎井嶼，19日將有11隻萌翻的巨型貓咪充氣玩偶在2025金色雙島藝術祭現蹤，預計成為澎湖打卡熱點。
素有「貓島」稱譽的澎湖虎井嶼，19日將有11隻萌翻的巨型貓咪充氣玩偶在2025金色雙島藝術祭現蹤，預計成為澎湖打卡熱點。

馬公 貓咪 澎湖

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