馬祖國際藝術島9月啟航 「拍楸」串連海洋與藝術對話

第三屆「馬祖國際藝術島」將於2025年9月5日至11月16日盛大登場，此次的展期是歷屆最長、達73天，活動由連江縣政府主辦，今年以主題「拍楸——你的海洋，我的陸」出發，邀請來自日本、澳洲等多國超過30組藝術家進駐四鄉五島，創作超過50件多元媒材作品，展現馬祖深厚的海洋文化，開啟島嶼與世界對話的新篇章。

「拍楸（pha-jiu）」源自閩東語，是一種須眾人協力、以竹樁捕魚的傳統技藝，象徵馬祖人向海致敬的集體精神，縣府希望藉此主題呈現島嶼生活與海洋文化的緊密連結，讓藝術走進聚落、軍事遺跡與自然景觀，成為遊客認識馬祖的重要途徑。

連江縣長王忠銘表示，馬祖自古以海為生，海洋不只是風景，而是文化、生活與歷史的總和；馬祖國際藝術島的誕生，不只是觀光活動，更是島嶼文化轉型的實踐。

王忠銘今天在參加「2025藍色公路海洋觀光記者會」致詞時表示，展覽期間，旅人可搭乘藍色公路航線，展開跳島之旅，穿梭於軍事遺跡、閩東聚落與自然風景之間，感受藝術與土地交融的生命力。藍色公路不只是交通路線，更是馬祖通往世界的文化廊道。連江縣政府誠摯邀請國內外旅人啟程馬祖，走向海洋，走進藝術，共同體驗島嶼與藝術交會的感官盛會。