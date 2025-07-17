林義勇接任金門航空站主任 承繼改革基礎邁向服務升級

金門航空站昨日舉行新任主任交接典禮，由民航局副局長方志文跨海蒞金主持，主任洪念慈屆齡退休，由原航空站業務組長林義勇正式接任主任一職。方志文在典禮中，高度肯定洪念慈十年任內的貢獻，也期許林義勇帶領金門航空站持續邁向現代化、智慧化，提供鄉親與旅客更優質的航站服務。

新任金門航空站主任林義勇是金門在地人，自民國92年調回金門航空站服務以來，歷練工務、業務等多個基層與管理職務，熟悉機場運作細節與區域交通需求，他於105年榮獲交通部模範公務員殊榮，展現出色的行政能力與服務精神，為航空站內極具公信力的中堅幹部。

方志文表示，此次到金門，除了見證薪火相傳，也代表民航局感謝洪念慈主任過去10年5個月的付出。他指出，洪念慈任內推動多項創新措施，包括導入餐飲賣店、中油加油設施、國際包機首航、小三通行李直掛、免稅商店及郵局進駐等，大幅提升金門航空站整體服務量能。

其中，「聯合候補櫃檯」制度由洪念慈首創，不僅解決過往假日機位候補混亂問題，更獲得交通部創新服務獎與政府服務獎，是金門航空站最具代表性的創新亮點之一。