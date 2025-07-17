影／台泥中橡林園先進材料陷工程款爭議 包商控血汗錢討不回

台泥集團子公司中橡旗下的林園先進材料科技爆發工程款爭議。承攬其太陽光電統包工程的下包商武伽開發負責人黃宣華今出面控訴，該案已完工掛錶發電，林園先進卻拒付工程追加款，也未歸還履約保證金，工人血汗錢拿不回影響生計。中橡回應，武伽非該案簽約廠商，原統包商已倒閉，且法院扣押執行命令禁付所有款項，一切依法辦理。

位於高雄的林園先進材料是中橡轉投資事業研發重心，2022年興建「太陽光電發電系統統包工程」，總工程經費4077萬餘元，委託合昇能源科技公司承攬統包，依合約林園先進已支付3777萬餘元，尾款約200多萬。

爭議款項就在後續的追加款。統包商合昇委託武伽開發負責執行鋼構、土木工程，武伽負責人黃宣華今受訪表示，鋼構、土木施工過程中，林園先進給的基礎圖與工地不符，導致開挖之後，挖到消防管、高壓管。

2023年林園先進、合昇、武伽三方會議中，完成變更設計圖，林園先進擔心拖延太陽能光電板施工期程，要求先進場施工，多出將近1千萬追加款。

黃宣華說，近千萬追加款、稅金，以及應歸還履約保證金250萬元共約1808萬元，林園先進拖1年多未付，不僅讓下包商陷入財務危機，工人血汗錢也拿不回來。

他無奈說，追加款項未簽合約，但會議都有紀錄證明，依工程慣例，本就可以辦理增補合約把追加款撥給武伽，林園先進及其母公司中橡卻以統包商合昇能源倒閉停業，已無履約能力，拒認追加款。他說合昇倒閉前也向武伽借錢周轉，在律師建議下，除聲請合昇債務參與分配外，亦以債權轉讓提起民事訴訟，希望討回追加款。

中橡回應，林園先進材料科技與合昇能源簽訂工程契約，相關款項已依合約規定履行，合約履行期間，合昇發生財務困難，林園先進陸續收到高雄地方法院數份執行命令扣押合昇工程款，禁止林園公司支付工程款項給合昇及任何第三人。

中橡指出，後來接獲武伽公司告知工程款債權轉讓，理解武伽等協力廠商在過程中所承受的辛苦與無奈，中橡作為林園的母公司，亦為公開發行上市公司，所有財務支出均應嚴格遵守法令及會計規範辦理，請武伽公司理解。