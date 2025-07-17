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金廈泳渡陸團無法入境停辦 金門海上長泳不受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣府原訂本月26日舉辦第13屆金廈泳渡活動，因大陸籍參賽選手與教練團無法取得中央核准入境許可，確定停辦，縣府昨表示遺憾。至於27日的金門海上長泳活動，體育署已核准陸籍選手專案入境，將如期舉行。

金門副縣長李文良指出，今年金廈泳渡由陸方主辦，金門方面協助接待，陸籍選手原計畫由海上入境，須經中央政府專案核准才能進入台灣水域參賽。金門縣府5月28日與6月20日兩度函報陸籍人員名冊予體育署審核，最終未獲准，只能遺憾宣布今年活動無法辦理。

「停辦對相關人員及金門經濟均帶來衝擊。」李文良說，這項公開水域賽事每年吸引約200名兩岸優秀泳士參與，另有80至90名行政工作人員與官員隨行行政支援。他表示，金廈泳渡不僅具備體育難度，也早已建立品牌口碑與知名度，「當然會有經費損失，但我們更關心的是金門未來整體發展，希望這是單一事件，不要成為常態。」

金廈泳渡活動，陸委會副主委梁文傑日前曾表示，因大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，陸委會態度是「不建議辦理」。記者昨追詢問停辦關鍵，李文良僅說，陸委會日前已說明，縣府表示尊重。

至於7月27日舉辦的第22屆金門海上長泳活動，因為金門縣府主辦、活動範圍在我方海域，不受影響。

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