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砂石車超載通行！高雄索阿紀吊橋破損 部落族人：像走鋼索

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋／高雄報導
高雄市桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損，高雄市原民會5月初開始進行橋面版更換工程。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損，高雄市原民會5月初開始進行橋面版更換工程。圖／高雄市原民會提供

高雄市桃源區美蘭部落對外靠索阿紀吊橋通行，最近因橋面鋼板受損，居民開車、騎車經過跳動嚴重，發出震耳聲響，居民擔心隨時會墜橋，無奈表示，「明明沒有大風大雨，搞得生活過得很像八八風災」；對此，高雄市原民會稱橋面是遭超載砂石車破壞，已請廠商加速修復，並協助廠商向砂石車駕駛求償。

索阿紀吊橋於2012年11月10日通車，橋梁跨距260公尺、河床到橋梁淨高約15公尺，可單向通行3.5噸小型貨車，是國內首座能夠通行汽車的懸索吊橋，也是美蘭部落唯一對外聯絡要道。

但近日橋面受損嚴重，一輛未載貨的小貨車通過時，車身上下大力晃動、發出劇烈聲響，橋面鋼板有多處隆起和破損，影片讓人看了怵目驚心，還有機車騎士經過時，嚇得在橋前不敢前進。

當地人說，該橋是族人唯一通勤道路，但橋面太過危險，機車通過時就會有大片鋼板幾乎遭掀起，還有少數鋼板已下陷，多數人只能「徒步」抓著橋兩側扶手前行，「太恐怖！通學通勤像在走鋼索」。

高雄市議員高忠德痛批，外地砂石車違規超載開上吊橋，造成整座吊橋超過70%毀損。

高雄市原民會副主委陳幸雄解釋，索阿紀吊橋正施作更換鋼板工程，居民改由溪底便道通行，因先前颱風造成溪水暴漲，才會再開放橋面通行，結果卻有砂石車超載通行造成橋梁鋼板受損，現已請施工廠商加速更換花紋鋼板。後續由承包商向砂石車駕駛求償。部落通行部分，桃源區公所已調派機具搶通部落通往寶來的農路。

高雄市 颱風 吊橋 原民會

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