聽新聞
0:00 / 0:00
金門縣府人事異動縮水 僅2戶所佈達..大換血延至這時候
金門縣政府今日上午舉行所屬機關原、新任首長聯合佈達暨交接典禮，原先外傳本波將有多位局處首長異動，最後僅金寧鄉與金沙鎮兩戶政事務所主任完成交接，規模大幅縮水。據悉，是有某位首長在發布前臨時請辭，打亂既定人事布局，後續異動將延至9月辦理。
此次佈達典禮由副縣長李文良主持，主計處副處長賴志芳擔任監交人，代理秘書長張瑞心、人事處長錢忠直等人皆到場觀禮。李文良致詞時指出，戶政事務所與民眾生活息息相關，從出生、結婚到出國辦理文件，戶政業務涵蓋廣泛且重要，並以自身經驗強調戶政人員的專業與效率，肯定其在行政體系中的關鍵角色。
此次上任的兩位新任戶所主任，分別是金寧鄉戶政事務所主任楊文璽與金沙鎮戶政事務所主任呂世義：
楊文璽，現年57歲，為銘傳大學公共管理與社區發展研究所碩士，歷任水試所課長、建設局與建設處要職，以及金沙戶所主任等職務。
呂世義，55歲，畢業於中原大學工業工程系，經歷橫跨國產署、教育單位與縣府民政處，曾任金寧鄉戶所主任及民政處科長。
此外，原任金寧鄉戶政事務所主任陳松堅屆齡榮退，李文良代表縣府感謝其任內辛勞，並期勉新任主官在前輩打下的良好基礎上持續推進業務、提升服務品質，以創新作為回應民眾期待。
對於先前外界盛傳的高層大幅度異動，有多個局處首長都將調整，秘書長可望由參議張瑞心出任，但後來卻遲遲未發布，張瑞心目前是代理秘書長；據消息人士透露，原規劃多個局處將同步調整，但因臨時出現變數，有某位首長因個人規劃請辭，縣長陳福海考量人事安定，想要一次到位，不想有多波調整，決定將人事案延至9月處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言