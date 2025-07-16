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金門福慧寺推廣公共急救 周日開放民眾免費學AED與CPR
家住台中的林姓居士，因兒子在金門大學就讀，近年經常前往金門探視，一次在友人引介下到金沙鎮的福慧寺參拜，看到住持見日法師積極弘揚佛法，深受感動，特別捐贈市價約10萬元的自動體外心臟電擊去顫器（AED），並安排專業人員授課，推廣急救觀念。為擴大效益，福慧寺將於7月20日舉辦「CPR心肺復甦術暨AED操作訓練課程」，歡迎對急救知識有興趣的民眾報名參加。
福慧寺表示，為了擴大這份善舉的影響力，他們在20日進行AED（自動體外心臟電擊去顫器）裝設及教育訓練，當日上午10點30分開課，訓練課程時間為90分鐘，將會請相關訓練人員來授課，開放給一般民眾共同來學習，內容包括AED理論講解、操作示範與實地演練，讓學員掌握基本心肺復甦技巧及正確使用AED的方法。
見日法師表示，AED（Automated External Defibrillator）是一種可自動偵測患者心律，並在必要時施以電擊的醫療設備，藉以讓心臟恢復正常跳動。其操作簡單，具備語音與圖示指導，即使無醫療背景的民眾也能快速上手，因此又被稱為「傻瓜電擊器」，目前許多公共場所如捷運站、學校、運動場館等已陸續配備，能在黃金時間搶救生命，並鼓勵民眾學習使用，強化社會整體急救網絡。
福慧寺也補充表示，當天上午9點將先舉辦一場佛學課程，邀請有興趣的信眾前來聽經聞法、淨化心靈；隨後進行的AED與心肺復甦訓練，則聚焦於實用的生命救援技能，理論與實作並重，為整體社會注入更多正向與守護生命的能量。
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