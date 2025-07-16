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金門電動車火警演練 導入新型底盤滅火設備強化效率

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局昨天舉辦「電動車搶救演練」模擬電動車在充電過程中鋰電池過熱起火、造成一名幼童受困車內的情境，演練逼真。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局昨天舉辦「電動車搶救演練」模擬電動車在充電過程中鋰電池過熱起火、造成一名幼童受困車內的情境，演練逼真。圖／金門縣消防局提供

隨著電動車逐年在金門普及，金門縣消防局為因應其火災特性與潛在風險，昨天在金寧鄉雙鯉濕地自然中心旁的電動車停車場，舉辦「電動車搶救演練」。此次模擬電動車在充電過程中鋰電池過熱起火、造成一名幼童受困車內的情境，動員第一大隊、金寧與金城分隊共15名職義消與6輛各式消防車參與演練。

此次的演練最大亮點，是首次實戰操作新採購的「電動車底盤瞄子」滅火器材，能將高壓水柱精準噴灑至電池模組核心，加速降溫、抑制熱失控，有效提升電動車火災的應變效率與人員安全。

整體演練依據電動車緊急救援手冊設計，涵蓋「有毒氣體防護」、「人命搶救」、「滅火攻擊」、「斷電程序」、「底盤射水」與「水源運用」六大重點。情境假設一輛電動車於充電樁處起火，駕駛雖已脫困，後座仍有一名1歲孩童受困。金寧分隊第一時間到場，指揮員迅速展開人命搶救與滅火部署，成功救出孩童並執行斷電程序。因鋰電池火災需大量水冷卻，消防單位同步啟動中繼供水，確保滅火水源不中斷。

支援的金城分隊隨後使用「底盤瞄子」針對車底鋰電池進行射水降溫，抑制火勢擴散；第一大隊則統籌後續指揮與火場情資彙整，完成整體搶救任務。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文指出，電動車火災與傳統車輛有顯著差異，鋰電池燃燒會釋出高溫與有毒氣體，處理不當將增加搶救風險。因此消防局特別編列預算，採購多組「底盤瞄子」器材，並透過實地演練讓第一線人員熟悉電動車結構與應變流程。他也提醒民眾，應重視電動車使用與充電安全，若遇火災應儘速撥打119，遠離現場，將搶救任務交由專業處理。

隨著電動車逐年在金門普及，金門縣消防局昨天在金寧鄉雙鯉濕地自然中心旁的電動車停車場，舉辦「電動車搶救演練」。圖／金門縣消防局提供
隨著電動車逐年在金門普及，金門縣消防局昨天在金寧鄉雙鯉濕地自然中心旁的電動車停車場，舉辦「電動車搶救演練」。圖／金門縣消防局提供

電動 金門 火災

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