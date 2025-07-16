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150萬打造14米超萌阿特氣偶 金門暑假最夯裝置藝術登場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕全台唯一、金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖、爭相打卡，小朋友都直呼「超卡哇伊」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕全台唯一、金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖、爭相打卡，小朋友都直呼「超卡哇伊」。記者蔡家蓁／攝影

為推廣暑假親子旅遊與兩岸自由行市場，金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕全台唯一、金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖、爭相打卡，小朋友都直呼「超卡哇伊」。

活動由金門縣副縣長李文良偕同金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖及觀光處副處長何桂泉等貴賓，與現場眾多小朋友共同拉起氣偶，巨型阿特高聳亮相，小朋友們驚呼「好可愛喔！」、「好像動畫裡走出來的！」，連現場家長也直呼「這麼大的阿特太萌了，一定要合照打卡！」

這座斥資150萬元打造的阿特裝置，重達1千公斤將於新市公園展演2個月，成為暑假親子旅遊與社群拍照的熱門地標。觀光處表示，搭配阿特展演，推出一系列親子互動與好禮兌換活動，鼓勵遊客深入金門探索在地魅力。

即日起至活動結束，民眾只要於金湖鎮任一商家消費並與巨型阿特合影打卡，標註「金門親子嘉年華」與「金門阿特」粉絲專頁，再至「新市256」（金湖鎮中正路10號）出示畫面，即可免費兌換限量「阿特LINE貼圖」一組，限量300組，送完為止。

此外，「2025金門親子嘉年華」活動全島串聯，週週不間斷，推出包括「親子體驗遊」、「海島生活節」、「金湖海灘花蛤季」、「後浦十六音樂季」、「APP尋找風獅爺」、「台灣原住民族豐年節」、「烈嶼親子童玩節」、「金門秘境時光機」及文化部主辦的「庄頭劇場 藝日限定」等多項活動。阿特也將化身為金門觀光小天使，穿梭在各活動現場與大小朋友互動，凡完成現場打卡任務即有機會獲得限量禮品。

觀光處指出，「親子體驗遊打卡送好禮」串聯70多家在地特色遊程，邀請親子旅人一起走訪金門、留下夏日回憶。參與方式為至合作店家體驗拍照，帶照片至「新市256」完成打卡與滿意度問卷，即可獲得限量版阿特紀念品，每人限領一次，送完為止。

金門縣政府誠摯邀請全台親子利用暑假造訪金門，與「阿特」合影打卡、共度歡樂親子時光。更多資訊請上「2025金門親子嘉年華」官網與粉絲專頁查詢。

金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，有民眾搶先到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，有民眾搶先到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶今天下午揭幕，與會貴賓也擺出可愛的POSE拍照留念。記者蔡家蓁／攝影
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶今天下午揭幕，與會貴賓也擺出可愛的POSE拍照留念。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，與會貴賓歡迎大家來金湖鎮作客。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，與會貴賓歡迎大家來金湖鎮作客。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，副縣長李文良也俏皮的將阿特捧在手上。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，副縣長李文良也俏皮的將阿特捧在手上。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天下午在金湖新市公園盛大揭幕金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶，吸引大批親子民眾搶先朝聖打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶今天下午揭幕，夜間也有燈光照映，相當可愛。圖／縣府提供
金門史上最大型觀光IP裝置藝術──14米高的巨型「阿特」氣偶今天下午揭幕，夜間也有燈光照映，相當可愛。圖／縣府提供

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