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高雄美蘭部落唯一橋梁損毀 竟是遭平地人搞破壞引居民不滿

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導
索阿紀吊橋遭超載砂石車壓毀，整座橋面變形脫落，居民根本不敢過橋。圖／高雄市議員高忠德提供
索阿紀吊橋遭超載砂石車壓毀，整座橋面變形脫落，居民根本不敢過橋。圖／高雄市議員高忠德提供

高雄市桃源區索阿紀吊橋近日出現橋面損毀，造成美蘭部落對外交通受阻，居民原以為是颱風過後損壞，沒想到經查才發現，竟是遭外地來的平地人把超重砂石車開上吊橋，才造成整座橋嚴重變形，目前除原民會趕工搶修外，不排除向毀損民眾求償。

高雄市原民會表示，連續豪雨沖毀溪底便道後，索阿紀吊橋成為美蘭部落主要聯外道路，但14日卻遭超載砂石車強行闖入，導致橋面毀損嚴重，原民會已委請廠商鋪設臨時加固橋面，預計明天就能完成，供居民對外緊急通行。

原民會後續將更換整座吊橋橋面，除鋪設具鍍鋅漆增加抗反光、抗滑及防鏽蝕的橋面外，也會一併更換舊橫梁，現場將加設安全網等防護措施，但因需人工施工，1天僅能修繕5公尺橋面。

高雄市議員高忠德指出，索阿紀吊橋通行限重3.5噸，卻遭外地來的民眾貪圖施工方便，直接把砂石車開上吊橋，總重近6噸的砂石車造成整座吊橋超過70%都毀損，引發部落居民強烈不滿，除要求原民會搶修外，不排除向毀損吊橋的民眾求償索賠。

高忠德表示，已與原民會現勘，明天前完成橋面簡易維護，讓自小客車可暫時通行，但因需施作橋面更換，9月中旬完工前，將實施車輛管制，平日早上8時至下午5時30分，禁止車輛通行，只限行人徒步通過，已向部落居民宣導暫時將車輛停放在對岸的高中部落，不要過橋。

不過因美蘭部落有不少農民仍需要運送蔬果下山，因此桃源區公所今天已調派施工機具、搶通通往寶來的後山產業道路，方便載送蔬果的貨車出入。

砂石 吊橋 原民會

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