推動醫院減碳 高市府首創醫療淨零小聯盟

因應全球淨零排放趨勢，高市府攜手清華大學首創成立「醫療淨零小聯盟」。市長陳其邁表示，這項計畫結合高雄9家市立醫院，推動醫院減碳及抵換，協助醫療機構綠色轉型。

「醫療淨零小聯盟」今天在淨零學院啟動，陳其邁會前接受聯訪表示，醫療業占全球碳排量約4.4%，「這個數字在各行業別來看，不能說算是一個小的占比」，此聯盟將協助醫療產業擬定、執行減碳方案，逐步達成整體醫療產業減碳目標。

高雄市政府表示，衛生局、環保局聯手，委託國立清華大學擔任專業顧問所組成的「高雄市醫療淨零小聯盟」，將優先推動所屬市立醫院進行減碳及抵換，協助醫療機構綠色轉型，產業及市府邁向淨零。

陳其邁致詞表示，高雄市除了制定淨零城市發展自治條例，啟動「產業淨零大聯盟」，設立全國首座「淨零學院」，並率先通過「城市碳預算」；今天組成全國首創「醫療淨零小聯盟」，預計推動一套制度化與標準化的醫療減碳模式，率先由市立醫院帶頭實踐，凝聚高雄市醫療界的永續發展共識。

陳其邁強調，未來此模式不僅將擴展至高雄市各級醫療機構，更期盼能成為其他縣市借鏡學習的標竿典範，與各界攜手朝向2050淨零排放目標邁進。

清華大學副校長嚴大任表示，清大在永續科技、碳管理、綠色金融與數位治理方面，可協助市立醫院建立完整碳盤查制度、推動碳權申請，以及長期串聯綠色金融與資產管理工具，強化醫療院所的節能策略與財務韌性。

清華大學永續學院院長范建得指出，碳權主軸策略是翻轉高雄的3大金箭之一，此聯盟成立可協助市立醫院推動碳權申請，為市立醫院開創經濟發展、落實政策及示範擴散等。未來遠期目標將進一步結合綠色金融、資產管理工具等資源，帶動整體醫療產業升級及綠色醫療。