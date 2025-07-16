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影／負時數、苛扣加班費 高雄僾彼診所遭控壓榨護理師

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會等今天到僾彼診所抗議聲援被害護理師。記者郭韋綺／攝影
台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會等今天到僾彼診所抗議聲援被害護理師。記者郭韋綺／攝影

高雄市三民區「僾彼高榮育仁診所」遭控以違反勞基法的負時數、工時水庫，違法挪移工時、苛扣加班費壓榨薪資，甚至「假培訓、真罰款」，離職須支付高額違約金，不付就提告，3、40名護理師今天集結診所抗議，聲援被害王姓離職護理師，要求診所撤告並返還遭扣的工資。

今天上午10時，台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會等率數十名護理師控訴僾彼診所「惡老闆、欠薪還告護理師」，還上演行動劇諷刺診所剝削勞工。王姓護理師今年2月離職，現身指控診所以返還3個月血液透析訓練的培訓費用為由，對她提告求償9萬多元。

王姓護理師說，實際上診所未提供專業培訓，她自掏腰包6000元考取證照也未請公假，後來就她了解，操作洗腎儀器或腎病照護不需血液透析證照，只要有護理師執照即可，有透析證照頂多只是幫診所評鑑加分，沒想到離職竟被要求賠錢，還以負時數為由要她返還不當得利9000元，讓她哽咽直呼真的很惡劣。

「負時數早被認定違法，卻是診所常見的陋習。」台灣護理產業工會羅運生說，負時數就是雇主拿來剝削護理師薪資的手段，他指出，僾彼診所每月工時172小時，超過才能算入加班，但問題出在，診所採取「批班」制度，以浮動上班時數計算。

羅運生解釋，若當日病人不多，診所要求護理師提早回家或晚點到，並扣減工時，反而變成護理師積欠工時，當達到負一天，等於欠一天薪水，變相減薪。他痛批，十多年前勞動部、衛福部就已宣告負時數與批班違法，不料許多診所至今仍積習難改。

高醫工會理事長柯心炫表示，這家診所多達10項以上違法事項，包含勞健保高薪低報、超時排班、不合理高額違約金，她直言護理人員大量流失，相關單位若再放任這種診所欺壓，將會更加遽護理人力短缺危機，這只是冰山一角，要求各界正視護理人員處境，介入調查並糾正違法診所。

診所張姓等負責人未出面，僅在門口張貼公告，指四周變形工時不是工時水庫，亦從未苛扣加班費，違約金是王員未具透析護理師證照資格，診所提供前3個月訓練所簽訂的培訓契約，至於違約金是否涉違法，已透過法律訴訟釐清。

勞工局回應，已受理相關申訴案件，併入場實施勞動檢查，初步檢查所生工時、工資及加班費等相關疑義，正依行政程序函請事業單位陳述說明中，如確認違反勞基法，將依法裁處2萬至100萬元罰鍰。

台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會控訴僾彼診所惡老闆、欠薪還告護理師。記者郭韋綺／攝影
台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、高醫工會控訴僾彼診所惡老闆、欠薪還告護理師。記者郭韋綺／攝影
高雄僾彼診所遭控壓榨護理師，以負時數、苛扣加班費等手段變相減薪。記者郭韋綺／攝影
高雄僾彼診所遭控壓榨護理師，以負時數、苛扣加班費等手段變相減薪。記者郭韋綺／攝影

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