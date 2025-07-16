旅途遇險獲援手 乘客感謝澎湖醫院長高空救命

衛福部澎湖醫院院長匡勝捷，日前搭乘國際航班途中，遇有乘客突感不適，匡勝捷立即出手提供專業醫療協助。該乘客旅遊返國後特地寫信致謝，這起高空救人的善行才因此曝光。

澎湖醫院發布新聞指出，匡勝捷今年6月休假前往北歐旅遊，在搭乘阿聯酋航空航班途中，1名林姓乘客突感身體不適，情況一度引起機組人員關注。匡勝捷見狀適時挺身而出，提供專業醫療協助，讓林姓乘客順利緩解不適，安全完成後續旅程。

林姓乘客在感謝信中提到，6月29日搭機時突發寒顫、身體不適及持續性打嗝等症狀，正當身心備感煎熬之際，匡勝捷即時伸出援手，於深夜前來診視，不僅診斷病情、建議給予藥物與氧氣，亦耐心進行安撫與溝通，「在我最需要醫療協助的當下，匡院長這麼1位名醫就出現在我身旁，真是我此行最大的幸運與福氣。」

林姓乘客於7月15日返國後，特地寫信表達感謝，才讓匡勝捷的仁心善舉曝光。他也在信中提到，匡勝捷的援助讓他在飛行中成功穩定病情，並在杜拜轉機後完成後續醫療評估，最終順利完成北歐旅程，且目前身體狀況良好。

現年65歲的匡勝捷長年投身偏鄉醫療服務。對於機上急救經歷，他表示：「當下只是盡1位醫師的本分，能幫助他人是我們醫療工作者最基本的責任。」他也強調，將持續秉持「病人優先」的服務精神，讓優質醫療不僅在澎湖落地生根，也能在世界各地傳遞溫暖。