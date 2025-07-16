高雄青農赴麻豆協助清園 文旦農淚謝：不再孤單

颱風丹娜絲造成台南麻豆地區文旦果園損失慘重，滿園落果。高雄市農業局號召30多名高雄青農組成「農業突擊隊」，北上麻豆協助清園，讓文旦農哽咽淚謝：「不再孤單」。

台南麻豆地區文旦果園受風災影響，滿園落果、枝條斷裂，農民無奈形容「果園看起來像被炸過」。高雄市長陳其邁感到不捨，指示市府農業局啟動跨縣市協力機制，盡速伸出援手。

農業局近日動員號召30多名來自高雄市阿蓮、旗山、杉林、大寮、燕巢等區的青年農民，組成「農業突擊隊」北上麻豆投入清園工作。

頂著烈日，高雄青農們在果園裡分工撿拾落果、整理斷枝、清運堆置。汗水濕透衣衫，腳下滿是泥濘，卻無一人喊苦。

一位游姓青農受訪說，自己也經歷過風災，知道人手不足時的無力感，農民就是要互相幫忙。來自高雄大社的盧定楠，原本正在環島之旅，立刻從台中折返南下支援，他說：「環島可以再騎，但清園要即時。」

現場的文旦農謝姓農婦，邊撿果邊哽咽表示，雖然損失很大，但有這麼多人來幫忙，真的不再覺得孤單，也比較有勇氣面對明年收成。

高雄市農業局長姚志旺也親赴麻豆慰勉青農，並捲起衣袖、戴上手套與大家一同撿拾落果。他說，這不是命令式的動員，而是農村珍貴的互助行動力，青年農民用實際行動證明，農村的韌性來自彼此扶持。

農業局今天新聞稿表示，災後即時協助攸關明年收成與農民心理復原，未來將持續與南部縣市合作，建立更完善的災害應變與人力支援系統。