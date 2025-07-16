影／高雄「全國最長車行吊橋」橋面鋼板脫落 當地人抓扶手涉險通勤
位在高雄桃源區的索阿紀吊橋是目前全國最長車行吊橋，也是當地美蘭部落對外唯一道路，2012年通車至今，但當地族人近日發現橋面鋼板竟有多處脫落、凸起和陷落，車輛通過時會大力晃動，鋼板甚至險遭掀起，怒批太恐怖「像在走鋼索！」多數族人只能徒步抓著橋兩側扶手過橋，相當危險，要求高市府還給當地安全道路。
當地民眾拍下一輛未載貨的小貨車通過橋面時，車身上下大力晃動、發生劇烈聲響，橋面鋼板有多處隆起和破損，民眾看了怵目驚心，批「這是進出部落的唯一道路，非常危險，太誇張了！政府要趕快來幫忙啦」。另段畫面則是數名務農原住民欲騎車回部落，嚇得駐足在橋前不敢前進，最後貿然騎上橋因橋面不穩，只能緩慢前行。
當地人說，該橋是族人唯一通勤道路，但橋面太過危險，機車通過時就會有大片鋼板幾乎遭掀起，還有少數鋼板已下陷，多數人只能「徒步」抓著橋兩側扶手前行，大喊「太恐怖！通學通勤像在走鋼索！」尤其夜晚時，整個橋面完全沒有燈光，過橋的民眾只能拿著手機手電筒照地面，才能通過，要求市府趕緊解決，還給民眾安全道路。
高市原民會副主委陳幸雄表示，索阿紀吊橋目前在施作更換鋼板工程，為了維持當地通勤需求，市府建設臨時便道，但先前颱風大雨導致荖濃溪暴漲，造成西堤便道無法通行，但應居民交通需求，橋面仍不定時開放通行，也造成施工進度緩慢，此外前天有超載砂石車強行通過吊橋，造成橋面損壞。
陳幸雄表示，目前已責請施工廠商加速更換花紋鋼板，加強搶修和保固，桃源區公所也搶修美蘭部落至寶來的農路，作為居民緊急通行道路，本周五起，吊橋載早上8點至下午5點半將全面封閉施工，請民眾在封閉時段之外通行橋面。
索阿紀吊橋位於高雄市桃源區，是全國最長的車行吊橋，莫拉克颱風災後由行政院原住民族委員會補助，並由高雄市政府原住民族事務委員會執行建設，2012年11月10日正式通車。橋梁跨距260公尺、河床到橋梁淨高約15公尺，可單向通行3.5噸小型貨車，是國內首座能夠通行汽車的懸索吊橋，穩定性極高，堪稱車子的天空之橋。
索阿紀吊橋不僅是當地的重要交通樞紐，更蘊含當地美蘭部落－沙阿魯哇（saruwa）族的文化特色，橋柱彩繪仿照熊鷹羽毛的圖樣、橋台則設計為山豬造型、橋頭矗立著族人奮力拉住吊索的雕像，展現威武而壯麗的文化意象，讓這座吊橋成為結合功能與藝術的地標。
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