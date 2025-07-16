影／高雄桃源吊橋通行險象環生 居民無奈：像88風災

高雄市桃源區美蘭部落是原住民拉阿魯哇族的重要祭場，但如今只能靠一座「索阿紀吊橋」供人車出入通行，不過卻因橋面不穩讓居民每次通行都提心吊膽，擔心隨時會墜橋，向外求助能蓋水泥橋，更無奈表示「明明沒有大風大雨，搞得生活過的很像88風災」。

據了解，出入美蘭部落過去曾有鋼筋混凝土橋梁橫跨荖濃溪，連接高中部落，但2009年88風災之後橋梁便沖毀，之後部落居民都只能靠河床便道出入，但每經大雨便道就會沖毀變孤島，後來才在2012年興建「索阿紀吊橋」通車供人車通行。

索阿紀吊橋長260公尺，但經過10多年後，橋梁路面早已破損不堪經過多次修補，目前是以鐵板鋪設橋面，但每當人車經過，橋面就像沒有鎖在橋上一般，不僅會凹陷彈起，甚至能直接看到橋下，令居民憂心橋面崩落，會連人帶車摔下橋。

居民指出，索阿紀吊橋就像一座簡易吊橋，建造的非常不穩固，三不五時就要整修修繕、限制通行，居民為了過橋外出上學、工作，卻像每天向死神挑戰一樣，甚至不敢開車過橋，只敢將車停在對岸，再冒險徒步過橋返回部落。