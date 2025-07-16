高雄大樹、旗山、燕巢後天停水8小時 3800戶將受影響

高雄市大樹區、旗山區及燕巢區共9里受到台水漏水搶修影響，造成嶺口淨水場暫停供水，自來水公司公告7月18日將針對這些區域實施停水，預計停水時間長達8小時，將有3800戶受影響，呼籲民眾提早儲水備用。

自來水公司第七區處指出，由於將施作大崗山廠電氣設備檢驗、嶺口淨水場發電機增設及400mm SP漏水搶修三合一工程，因此嶺口淨水場將暫停供水，停水時間預計由18日上午8時至下午5時。

停水區域包含高雄市大樹區統嶺里、燕巢區深水里，旗山區南洲里、南勝里、新光里、上洲里、中洲里、大山里、鯤洲里等以上9個里，共計3800戶用戶。

為避免造成民眾不便，自來水公司指出實際施工時，會盡量縮小停水範圍及時間，但仍呼籲停水時間，民眾應慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞，同時建議自行儲水備用，而恢復供水後，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。