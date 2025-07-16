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金廈泳渡無法舉辦 金縣府：遺憾但尊重中央決定

中央社／ 金門16日電
金廈泳渡無法舉辦，金縣府表示遺憾但尊重中央決定。聯合報系資料照
金廈泳渡無法舉辦，金縣府表示遺憾但尊重中央決定。聯合報系資料照

金門縣副縣長李文良今天表示，至今未收到金廈泳渡陸方選手入境許可，「因此只能遺憾宣布無法繼續舉辦下去」；他也說，舉辦十幾年金廈泳渡已有一定知名度，雖遺憾但尊重中央決定。

第13屆金廈泳渡接力公開賽原定26日舉行，但傳出因涉統戰疑雲，今年可能停辦，李文良今天針對金廈泳渡辦理情形向媒體說明。

李文良說，今年金廈泳渡由陸方主辦，須由中央發給入境許可，陸方選手才可經由海上進入金門水域，但目前都沒有收到入境許可，「因此只能遺憾宣布無法繼續舉辦下去」；針對體育署回覆，李文良表示，體育署沒有准駁入境申請，所以沒辦法再進行下一個行政流程，因活動時間點已經接近，「整個行政流程也應必須做果斷處置」。

李文良表示，金廈泳渡已是十幾年活動，有一定品牌知名度，也能帶動地方經濟，無法舉辦確實遺憾，但只能尊重中央決定；有媒體詢問是否擔心未來無法再舉辦，李文良說，目前沒有看到以後都辦不了的跡象，縣府會持續關心並與中央溝通。

而金門海上長泳活動，根據金門縣教育處新聞資料，教育部體育署已核准金門縣體育會申請，允許部分陸籍人士以專案方式入境參與海上長泳，教育處表示，未來如有新增入境申請案，縣府將依規定程序辦理，並函報教育部體育署審核。

金廈泳渡自2009年開始舉辦，活動1年由金門出發游至廈門，1年從廈門出發游至金門；2017年金磚5國峰會在廈門舉辦，泳渡活動停辦1年，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2020年起停辦3年，後於2023年復辦，今年已是第13屆。

今年金廈泳渡活動在3日傳出因涉統戰疑雲今年可能停辦，陸委會發言人梁文傑在當天例行記者會上表示，金廈泳渡是統戰活動，並非單純體育賽事，政府會謹慎處理。

10日在陸委會例行記者會中，梁文傑說，金廈泳渡屬於體育活動，要先由金門縣政府向體育署申請，由體育署問陸委會意見。由於從去年開始，中國海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，現在對於水域安全問題必須重視各部門意見，陸委會不建議辦理；今天李文良對外說明表示，今年金廈泳渡因至今未收到陸方選手入境許可，因此宣布無法繼續舉辦。

體育 金門 李文

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