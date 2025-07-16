從基層做起 屏縣教育處長楊英雪屆齡退休「當孩子提燈的引路人」

屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，15日是她公職生涯最一天，楊英雪深耕教育逾30年，當過國小教師、學校行政職事務組長等、從基層做起，之後來到教育處服務23年，擔任處長2年15天，她期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣的孩子們發光發熱。

全國火箭競賽將在7月25日到27日，在牡丹鄉旭海登場，屏東縣政府15日舉辦誓師記者會，教育處長楊英雪受邀出席，縣長周春米介紹出席局處長時，特別提到教育處長楊英雪，周春米說，感謝處長楊英雪為屏東縣教育奉獻大半人生，投入公職一開始就被分發到屏東，「是我們的阿信」， 謝謝楊處長的辛勞。

楊英雪在台下也默默感動得流下眼淚。楊英雪哽咽的說，她在教育處服務剛好23年，從最基層的工作開始到接任處長，她說，教育領域工作事情雖然很多很雜，「秉持一顆初心，為孩子好、為老師好，為學校好。」

楊英說，執行工作中，她找到中心思想，要退休了，心中也是百感交集，「這是最愛的教育」，她也期許同仁們繼續接棒努力，透過同仁的努力，讓屏東縣的所有孩子，可以在優質教育下，繼續學習成長。她也期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣的所有的孩子們發光發熱。

退休後的規畫？楊英雪說，平常公務太忙了，朝向終身學習邁進，以前工作時，沒有太多機會，可以做自己喜歡的事情，未來想出國旅遊，跟運動。

楊英雪是屏東九如人，15日是她最後一天班日，她說，「那是我為最愛的教育」，繼續接棒努力下去，但是她也期許同仁，繼續接棒努力，透過同仁的努力，讓屏東縣的所有孩子，可以在優質教育下，繼續學習成長 ，她也期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣所有的孩子們發光發熱。