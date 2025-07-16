聽新聞
0:00 / 0:00

從基層做起 屏縣教育處長楊英雪屆齡退休「當孩子提燈的引路人」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，昨天15日是她公職生涯最一天。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，昨天15日是她公職生涯最一天。記者劉星君／攝影

屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，15日是她公職生涯最一天，楊英雪深耕教育逾30年，當過國小教師、學校行政職事務組長等、從基層做起，之後來到教育處服務23年，擔任處長2年15天，她期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣的孩子們發光發熱。

全國火箭競賽將在7月25日到27日，在牡丹鄉旭海登場，屏東縣政府15日舉辦誓師記者會，教育處長楊英雪受邀出席，縣長周春米介紹出席局處長時，特別提到教育處長楊英雪，周春米說，感謝處長楊英雪為屏東縣教育奉獻大半人生，投入公職一開始就被分發到屏東，「是我們的阿信」， 謝謝楊處長的辛勞。

楊英雪在台下也默默感動得流下眼淚。楊英雪哽咽的說，她在教育處服務剛好23年，從最基層的工作開始到接任處長，她說，教育領域工作事情雖然很多很雜，「秉持一顆初心，為孩子好、為老師好，為學校好。」

楊英說，執行工作中，她找到中心思想，要退休了，心中也是百感交集，「這是最愛的教育」，她也期許同仁們繼續接棒努力，透過同仁的努力，讓屏東縣的所有孩子，可以在優質教育下，繼續學習成長。她也期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣的所有的孩子們發光發熱。

退休後的規畫？楊英雪說，平常公務太忙了，朝向終身學習邁進，以前工作時，沒有太多機會，可以做自己喜歡的事情，未來想出國旅遊，跟運動。

楊英雪是屏東九如人，15日是她最後一天班日，她說，「那是我為最愛的教育」，繼續接棒努力下去，但是她也期許同仁，繼續接棒努力，透過同仁的努力，讓屏東縣的所有孩子，可以在優質教育下，繼續學習成長 ，她也期勉校長們，都能當提燈的引路人，照亮屏東縣所有的孩子們發光發熱。

屏東縣政府 出國旅遊

延伸閱讀

全國火箭競賽7月25-27日屏東牡丹旭海登場 推動台灣太空發展新基地

首屆台灣盃火箭競賽 屏縣府7/26同步直播

連日大雨屏東農損超過8000萬元 香蕉最慘！周春米低調勘災

颱風天出國考查惹議 周春米一回國急奔收容所發送熱食

相關新聞

從基層做起 屏縣教育處長楊英雪屆齡退休「當孩子提燈的引路人」

屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，15日是她公職生涯最一天，楊英雪深耕教育逾30年，當過國小教師、學校行政職事務組...

高雄三民區建案暴增 找車位好難！交通局：鼓勵增設民營停車場

高雄三民區近年新建案激增，人口移入，停車空間不足，違停也嚴重，導致行人被迫與車爭道，其中有「高雄小天母」之稱的鼎泰里河堤...

影／台灣文化日首登布拉格 7藝術團隊展現台灣美麗能量

台灣捷克藝術文化交流協會（TCACL）集結7個來自台灣各地表演藝術團隊，今晚在捷克首都布拉格舉辦「第一屆台灣文化日（1s...

睽違26年萬丹下蚶普庵董公祖正副駕金身回家了 村民熱鬧迎接

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉董公祖神像在26年前被人偷偷請走，鄉親苦尋不著，祖師乩語只留下「雲遊四海，自會歸位」。今年古董...

金門航站主任洪念慈榮退 服務40年見證航站轉型蛻變

金門航空站主任洪念慈明天退休，告別超過40年的公職生涯。他是金門航空站首位金門籍主任，也是推動金門空運升級與兩岸交通便利...

屏東普奄壇主神遺失26年尋獲 全村感動抵雲林迎神回家

屏東縣萬丹鄉下蚶村普奄壇董公廟奉祀「董公祖」神尊，是當地村落主神，不料兩尊正副神像26年前被人請走，不知去向，村民遍尋不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。