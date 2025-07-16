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屏東萬丹董公祖 雲遊26年現蹤雲林！500信眾北上接駕回家

聯合報／ 記者劉星君蔡維斌／連線報導
暌違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾熱烈迎接回家了。記者劉星君／攝影
暌違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾熱烈迎接回家了。記者劉星君／攝影

屏東萬丹下蚶普庵壇董公祖神像26年前不翼而飛，庄頭懸賞10萬元苦尋無著，當時祖師乩語明示「雲遊四海，自會歸位」。今年因一名骨董商的網路貼文，讓董公祖身影意外現蹤，骨董商知情後願意捐贈，讓神尊返鄉安座，昨早屏東500名信眾北上雲林接駕，成就一段「失而復得」的佳話。

昨早普庵壇信眾浩浩蕩蕩到雲林北港扶朝五福宮接駕，普庵壇主委李春波說，很感謝五福宮讓遺失多年的董公祖得以完璧歸趙，這過程太神奇也很有意義。隨行立委徐富癸指，以前庄頭都靠董公祖問神指藥，祂甚至割肉為藥引救人，是大家心中的靠山。這次迎神，也迎回一段失落的記憶和庄頭的心靈力量。厦北村長郭宇城和村民郭精華說，這次動員龐大陣仗，是歡慶村子主神終於重回村民懷抱。有長者一見董公祖語帶哽咽，「我們找董公祖找了26年了啊」。

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇董公廟奉祀的「董公祖」，是當地村落主神，不料2尊正副神像26年前不知去向，一名耆老說，當年為找尋董公祖還曾懸賞10萬元。

收藏家張大帥說，他今年春節期間購得一批骨董神像，發現2尊神像神容和氣場特別，心頭一震「這不是普通的神像」，將此事告訴擔任北港五福宮主委的父親張事夏，也進廟焚香請示，決定上網公告尋找失主，不到5分鐘就接獲普庵壇來電，指認是遺失26年的神尊。了解尋覓神像歷程後他大受感動，和父親商議後，願意無償捐贈，讓董公祖返鄉安座。張事夏說，神明之事不可以錢財衡量，能讓神明回到自己的廟，也是功德一件。

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾迎接回家，圖為開基祖董公真人正駕神像（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾迎接回家，圖為開基祖董公真人正駕神像（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾迎接回家，圖為開基祖董公真人副駕神像（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，昨由信眾迎接回家，圖為開基祖董公真人副駕神像（右）。記者劉星君／攝影

雲林 萬丹 神明 屏東 北港

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