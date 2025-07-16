高雄三民區建案暴增 找車位好難！交通局：鼓勵增設民營停車場

高雄三民區近年新建案激增，人口移入，停車空間不足，違停也嚴重，導致行人被迫與車爭道，其中有「高雄小天母」之稱的鼎泰里河堤社區停車一位難求，寶珠里緊鄰2站輕軌，通勤、通學人口多，也很難停車，里民擔心未來捷運黃線通車，問題將更嚴重，希望市府盡速解決。

交通局表示，河堤社區周邊有8處路外停車場，提供482席小型車位。「明仁好室」社會住宅竣工後將新增63席小型車位供公共使用，市府已開闢聯興公有停車場和第107期市地重劃工程停車場共218席車位。另，寶珠里內各校路側均配合規畫家長接送區，減少校旁違停，目前里內有18處停車場，提供1353格位，交通局也將規畫輔導雄工開放收費停車，並鼓勵民間增設停車場。

北高雄近年發展蓬勃，三民區精華地段的河堤社區建案激增，加上國家住都中心將蓋社宅，高雄國稅局、勞動部職安署在當地新建大樓，人口不斷移入，停車一位難求。鼎泰里長張吉雄說，明仁路旁平面停車場為市府公有地，建議增設地下或立體停車場，解決停車困擾。

另，緊鄰大順路、建工路等交通幹道的寶珠里，至少有3個建案進駐開發，且周邊有高雄高工、高科大建工校區、樹德家商、育英護專和多所國中小，交通和學區機能造就商家、住家林立，導致停車空間不足，違停亂象頻仍。

陳姓住戶表示，家長在放學接送孩子時段找不到臨停空間，只能在一般住家、店門前違停；當地有大樓主委說，舊大樓停車空間已飽和，社區巷道兩側全停滿車，未來還有3個建案將完工，車位問題將更嚴重。

寶珠里長陳榮增說，未來捷運黃線Y8站在高雄高工和輕軌交會，2034年通車後，停車問題會更嚴重，建議市府，協調雄工開放閒置空地供停車，或在正興國小運動場下方新闢地下停車場。

市議員黃香菽表示，寶珠里人口稠密，停車問題一直難解，即便在雄工興建立體停車場，還是有人排隊候補月票車位，目前正興國小已有意願釋出停車空間，但保全、開放時段、校園安全等問題需進一步討論。