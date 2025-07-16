聽新聞
0:00 / 0:00

高雄三民區建案暴增 找車位好難！交通局：鼓勵增設民營停車場

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄三民區寶珠里有大順路、建工路交通幹道，也有輕軌樹德家商站、高雄高工站，近年新建案人口不斷移入，車位更加不足。記者宋原彰／攝影
高雄三民區寶珠里有大順路、建工路交通幹道，也有輕軌樹德家商站、高雄高工站，近年新建案人口不斷移入，車位更加不足。記者宋原彰／攝影

高雄三民區近年新建案激增，人口移入，停車空間不足，違停也嚴重，導致行人被迫與車爭道，其中有「高雄小天母」之稱的鼎泰里河堤社區停車一位難求，寶珠里緊鄰2站輕軌，通勤、通學人口多，也很難停車，里民擔心未來捷運黃線通車，問題將更嚴重，希望市府盡速解決。

交通局表示，河堤社區周邊有8處路外停車場，提供482席小型車位。「明仁好室」社會住宅竣工後將新增63席小型車位供公共使用，市府已開闢聯興公有停車場和第107期市地重劃工程停車場共218席車位。另，寶珠里內各校路側均配合規畫家長接送區，減少校旁違停，目前里內有18處停車場，提供1353格位，交通局也將規畫輔導雄工開放收費停車，並鼓勵民間增設停車場。

北高雄近年發展蓬勃，三民區精華地段的河堤社區建案激增，加上國家住都中心將蓋社宅，高雄國稅局、勞動部職安署在當地新建大樓，人口不斷移入，停車一位難求。鼎泰里長張吉雄說，明仁路旁平面停車場為市府公有地，建議增設地下或立體停車場，解決停車困擾。

另，緊鄰大順路、建工路等交通幹道的寶珠里，至少有3個建案進駐開發，且周邊有高雄高工、高科大建工校區、樹德家商、育英護專和多所國中小，交通和學區機能造就商家、住家林立，導致停車空間不足，違停亂象頻仍。

陳姓住戶表示，家長在放學接送孩子時段找不到臨停空間，只能在一般住家、店門前違停；當地有大樓主委說，舊大樓停車空間已飽和，社區巷道兩側全停滿車，未來還有3個建案將完工，車位問題將更嚴重。

寶珠里長陳榮增說，未來捷運黃線Y8站在高雄高工和輕軌交會，2034年通車後，停車問題會更嚴重，建議市府，協調雄工開放閒置空地供停車，或在正興國小運動場下方新闢地下停車場。

市議員黃香菽表示，寶珠里人口稠密，停車問題一直難解，即便在雄工興建立體停車場，還是有人排隊候補月票車位，目前正興國小已有意願釋出停車空間，但保全、開放時段、校園安全等問題需進一步討論。

高雄高工 高雄市 違停 輕軌 新建案 捷運 天母 停車位

延伸閱讀

整理包／伍佰高雄演唱會 場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

微風斥資億元整修基隆東岸停車場 停車空間加寬不再卡門

醫師違停載人釀騎士撞死違規行人 有肇責…過失致死被判刑

無牌車違停警到場沒開單！北市2警一審獲無罪 法官：這不是貪汙

相關新聞

從基層做起 屏縣教育處長楊英雪屆齡退休「當孩子提燈的引路人」

屏東縣教育處長楊英雪今年屆齡65歲退休，15日是她公職生涯最一天，楊英雪深耕教育逾30年，當過國小教師、學校行政職事務組...

高雄三民區建案暴增 找車位好難！交通局：鼓勵增設民營停車場

高雄三民區近年新建案激增，人口移入，停車空間不足，違停也嚴重，導致行人被迫與車爭道，其中有「高雄小天母」之稱的鼎泰里河堤...

影／台灣文化日首登布拉格 7藝術團隊展現台灣美麗能量

台灣捷克藝術文化交流協會（TCACL）集結7個來自台灣各地表演藝術團隊，今晚在捷克首都布拉格舉辦「第一屆台灣文化日（1s...

睽違26年萬丹下蚶普庵董公祖正副駕金身回家了 村民熱鬧迎接

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉董公祖神像在26年前被人偷偷請走，鄉親苦尋不著，祖師乩語只留下「雲遊四海，自會歸位」。今年古董...

金門航站主任洪念慈榮退 服務40年見證航站轉型蛻變

金門航空站主任洪念慈明天退休，告別超過40年的公職生涯。他是金門航空站首位金門籍主任，也是推動金門空運升級與兩岸交通便利...

屏東普奄壇主神遺失26年尋獲 全村感動抵雲林迎神回家

屏東縣萬丹鄉下蚶村普奄壇董公廟奉祀「董公祖」神尊，是當地村落主神，不料兩尊正副神像26年前被人請走，不知去向，村民遍尋不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。