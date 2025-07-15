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睽違26年萬丹下蚶普庵董公祖正副駕金身回家了 村民熱鬧迎接

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今天傍晚回家了，信眾們熱烈迎接，廟方主委等人虔誠拜拜。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今天傍晚回家了，信眾們熱烈迎接，廟方主委等人虔誠拜拜。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉董公祖神像在26年前被人偷偷請走，鄉親苦尋不著，祖師乩語只留下「雲遊四海，自會歸位」。今年古董商張大帥在網路發文後，村民再次見到董公祖身影，張大帥得知董公祖對庄頭意義，願意捐出讓董公祖回到庄頭，今傍晚董公祖正副駕金身終於回到萬丹，村民熱鬧迎接，感受信仰牽引。

台灣崧鶴文物張大帥說，他在偶然機緣下請到董公祖神像，他看到神像的神容與氣場，「我心頭一震，這不是普通的像」，不敢私藏，立刻邀請地方長輩鑒定，進廟焚香請示，後來有萬丹當地長者一見，眼眶泛紅語帶哽咽，「真的是正駕！我們找董公祖找了26年」。

長輩激動說「沒董公祖就沒下蚶庄」，不管多遠，也要董公祖迎回來，當年村民還曾登報懸賞，找到的話就給10萬元。張大帥了解神像來歷與對庄頭的重要信，大受感動，剛好他的父親是雲林北港扶朝五福宮的主委張事夏，父子倆願意無償捐贈讓董公祖回到庄頭，成就一樁美事。

立委徐富癸、議員許展維、洪宗麒等萬丹民代與廟宇主委等人，今一早從萬丹出發到雲林接駕，徐富癸說，庄頭老一輩都記得，以前醫療不便，都是靠董公問神指藥，祂甚至以神威「割肉為藥引」救人，庇佑無數庄民，是大家心中的靠山。 

今天一早7時半，萬丹鄉下蚶普庵壇與下蚶的宋江陣與五百名信眾等人北上雲林北港扶朝五福宮，迎接董公祖重返故鄉，徐富癸形容，「接駕隊伍，不單單是迎神，也是迎回一段失落的記憶和庄頭的心靈力量」，也感謝信眾堅持與團結，謝謝古董商張大師善念，讓庄頭神話，有了動人的延續。

今天傍晚，萬丹鄉廈北村的村民齊聚庄頭，開心熱鬧放鞭炮恭迎開基祖董公真人正副駕金身寶像回到故鄉。

議員許展維說，董公祖正駕有300年歷史，副駕有100多年歷史，當時同時兩尊都不見，這次一次尋回兩尊，今天將董公祖接回，26年前神像不見時的廟方主委郭瑞益，當時為了找神像，尋遍各地，還曾經到大陸去找，當時主委郭瑞益現年也90多歲，今天也有參與，真的很不容易。

睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回家了，右為開基祖董公真人副駕神像。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回家了，右為開基祖董公真人副駕神像。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回家了，右為開基祖董公真人正駕神像。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回家了，右為開基祖董公真人正駕神像。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今天傍晚回家了，村莊超熱鬧齊聚一堂，萬丹鄉下蚶宋江陣傳承百年。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今天傍晚回家了，村莊超熱鬧齊聚一堂，萬丹鄉下蚶宋江陣傳承百年。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回到家鄉，信眾們放鞭炮。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回到家鄉，信眾們放鞭炮。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回到家鄉，信眾們熱烈迎接。記者劉星君／攝影
睽違26年，屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇的開基祖董公真人正副駕兩尊神像，今終於回到家鄉，信眾們熱烈迎接。記者劉星君／攝影

雲林 萬丹 徐富癸

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