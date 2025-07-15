連江縣秘書長張龍德退休 縣長：馬祖轉型重要推手

連江縣政府秘書長張龍德今天退休，縣長王忠銘在社群媒體表達不捨，表示張龍德協助戰地法規廢止到推動連江縣法制制度，是馬祖從戰地政務轉型地方自治的重要推手。

王忠銘在臉書（Facebook）發文表示，張龍德於民國81年戰地政務即將終止之際，被時任縣長曹常順延攬返鄉，成為戰地政務轉型地方自治重要推手，從協助戰地法規廢止、財務接管，到推動依法行政、奠基法制制度，以專業與熱忱，為馬祖第一道民主路鋪上地基。

王忠銘指出，張龍德於連江縣服務30多年來，歷任法制業務、消費者保護官、連江縣議會法制室主任，到成為縣府秘書長，從不誇耀自己奉獻，但始終是縣府最忠實中樞，總能站在最適切位置，理性分析、感性關懷，更是同仁最信賴的依靠。

王忠銘更提到，張龍德少年時立志成為檢察官，因家境選擇東吳大學法律系夜間部，半工半讀完成學業。原本只打算在馬祖待6個月，完成戰地政務交接任務後就離開，但最後選擇留下，只因為要為生長的地方做更多事。

王忠銘強調，張龍德在秘書長角色中功成身退，感念的不只是張龍德的能力，更是品德。並盛讚張龍德為官不求權勢，只求無愧於心，更用30多年公職歲月，證明何謂真正文官典範。

連江縣政府新聞資料指出，縣府於上午舉行的擴大主管月報開始前舉行歡送會，由王忠銘親自頒贈榮退紀念品與感恩花束給張龍德，並感謝其多年來對縣政付出。

張龍德則透過新聞資料表示，在公務部門服務30餘載，是一生榮幸與責任，感謝歷任長官與同仁一路相伴及支持，雖然有許多不捨，但期待能展開人生下一段旅程，繼續以另一種方式關心馬祖，回饋鄉里。