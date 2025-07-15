金門航站主任洪念慈榮退 服務40年見證航站轉型蛻變

金門航空站主任洪念慈明天退休，告別超過40年的公職生涯。他是金門航空站首位金門籍主任，也是推動金門空運升級與兩岸交通便利化的重要推手，任內積極推動金門空運的便利化，促成餐飲賣店進駐、國際包機首航與聯合候補櫃檯等多項重要服務，為旅客打造更完善的機場服務。

洪念慈是民國76年進入公職，最初在台北市公車處服務，78年轉入民航局，90年2月28日主動申請返鄉至金門航空站任職，從基層組員做起，歷經專員、組長，於97年升任主任，成為金門首位在地出身的航站主任；雖於100年短暫調任台北國際航空站，但104年再度回鍋出任金門航空站主任；公職生涯中有 35年都在民航界，當中20年都在金門機場服務。

洪念慈見證金門航空站從丙種升格為乙種航空站及航站設施三度擴建，並推動多項便民創舉，包括餐飲賣店、免稅商店、郵局及中油供油站進駐，改善早年機場缺乏商業設施的情形；更設立全國首創的「聯合候補櫃檯」，解決旅客候補混亂問題，榮獲交通部創新服務獎與政府服務獎。

洪念慈同時擅長航務專業，民國92年協助推動ILS儀降系統啟用，將06端起降的可視距標準自3200公尺降至900公尺，大幅減少因霧取消航班，並爭取中油供應航空燃油，解決過去飛機滯空返航的困境。

國際航線方面，他主導完成金門首航國際包機任務，開通金門－澳門、新加坡、北海道等航線，拓展金門國際能見度；99年更推動小三通行李直掛服務，提升兩岸轉運效率，強化金門作為交通樞紐的地位。

旅運量方面，洪念慈任內見證年旅客數從97年的170萬人，成長至108年高峰的254萬人，雖疫情期間一度降至108萬人次，但近年已回升至208萬；他指出，金門機場設計容量達390萬人次，仍具成長潛力。

無論是面對SARS、新冠疫情、霧季影響或連假疏運挑戰，洪念慈總是堅守第一線，親自調度應變，展現責任感與領導力，也獲同仁敬重。