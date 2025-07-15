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罕見！連江新任警察所長布達 5所長同日調動

中央社／ 連江縣15日電

連江縣警察局今天舉行警察所長聯合布達典禮，全縣共4間警察所、1間派出所所長皆為新任。有資深主管表示，5位所長同日調動，為連江縣戰地政務解除後罕見情形。

連江縣警察局今天上午舉行南竿、北竿、莒光、東引警察所及東莒派出所所長布達典禮，由局長陳保安主持。他勉勵新任所長到任後，皆能發揮所長，積極為民服務，以不負縣民所託。

連江縣警察局新聞資料指出，5位新任所長皆從基層警員做起，法令學識與實務經歷完整，且具第一線外勤經驗，並在馬祖長期耕耘。此次調動除東莒派出所原所長劉志豐退休而出缺外，其餘皆因勤業務需要而調動。

連江縣警察局指出，新任南竿警察所長劉佳嘉，原任北竿警察所長；新任北竿警察所長張嘉成，曾任連江縣警局警務員、科長與秘書；新任莒光警察所長盧定雄，原任東引警察所長；新任東引警察所長陳志青，原任南竿警察所長；新任東莒派出所長陳清富，曾任警員、東引所巡佐等職務。

連江縣長王忠銘透過新聞資料表示，新所長就任後，對內領導同仁共同努力，對外應秉持為民服務的積極熱忱，與轄區有關單位加強協調，推動警察所各項勤務與業務，嚴守行政中立原則，持續強化民生刑案防制，打擊詐欺、治安維護與交通順暢等工作。

連江縣警察局不具名的資深主管今天告訴中央社記者，縣警局轄下共4間警察所、1間派出所，此次5位所長同日調動，是戰地政務解除後罕見情形。

警察 東莒 南竿

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