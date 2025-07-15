屏東普奄壇主神遺失26年尋獲 全村感動抵雲林迎神回家

屏東縣萬丹鄉下蚶村普奄壇董公廟奉祀「董公祖」神尊，是當地村落主神，不料兩尊正副神像26年前被人請走，不知去向，村民遍尋不著，沒想到兩神尊在外流浪多年輾轉被雲林張姓文物收藏家買下，最近迎回雲林老家北港扶朝里五福宮安奉並上網公告，不到5分鐘馬上接到普奄壇電話，今天發動500多人浩浩蕩迎神回家，兩廟搭起情誼橋梁，傳為宗教美談。

下蚶村長郭宇城和村民郭精華說，今天迎神回家是全村大喜日子，動員500多人和龐大陣頭親往北港迎神，如此盛大，是因為村子的主神終能重回村民懷抱，每個家戶無不歡欣鼓舞，有村民得知主神找到了，甚至感動落淚，神明回家了，大家會大大歡慶一番。

今天近午，屏東下蚶的陣頭隊伍及三座神轎浩浩蕩蕩抵達北港五福宮，廟方主委張夏事率全體委員迎駕，普奄壇主委李春波說，為恭迎「董公祖」正神尊回家，早年同祀的另一主神「迦比羅王」（紅公祖）也專程隨行前來迎神，很感謝五福宮讓失落多年的「董公祖」得以完璧歸趙，這過程太神奇也很有意義。

據找回神尊的張姓收藏家說，他在高雄從事文物收藏，今年農曆過年間，輾轉購得一批骨董神像，整理時發現兩尊清代的神像頗特別，覺得與一般神像文物不同，可能有所來歷，因其父親張事夏在老家雲林北港擔任五福宮主委，即把此事告知父親。

張事夏說，神明之事不可以錢財衡量，因兩尊神像不知何廟所屬，且尚未退神，兒子約一個月前把神像迎回五福宮暫時安奉，隔幾天兒子上網公告尋找失主，沒想到才把神像照片貼網不到5分鐘，他馬上接到普奄壇來電，指認後確定是該廟遺失長達26年的神尊，能讓神明回到自己的廟，也是功德一件，兩廟從此搭起友誼橋梁，更傳為地方宗教美談。