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屏東普奄壇主神遺失26年尋獲 全村感動抵雲林迎神回家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
屏東萬丹鄉下蚶村遺失26年的「董公祖」（右），在雲林北港五福宮尋獲，下蚶村總動員到北港迎神，神像登轎前村民欣喜為神整裝。記者蔡維斌／攝影
屏東萬丹鄉下蚶村遺失26年的「董公祖」（右），在雲林北港五福宮尋獲，下蚶村總動員到北港迎神，神像登轎前村民欣喜為神整裝。記者蔡維斌／攝影

屏東縣萬丹鄉下蚶村普奄壇董公廟奉祀「董公祖」神尊，是當地村落主神，不料兩尊正副神像26年前被人請走，不知去向，村民遍尋不著，沒想到兩神尊在外流浪多年輾轉被雲林張姓文物收藏家買下，最近迎回雲林老家北港扶朝里五福宮安奉並上網公告，不到5分鐘馬上接到普奄壇電話，今天發動500多人浩浩蕩迎神回家，兩廟搭起情誼橋梁，傳為宗教美談。

下蚶村長郭宇城和村民郭精華說，今天迎神回家是全村大喜日子，動員500多人和龐大陣頭親往北港迎神，如此盛大，是因為村子的主神終能重回村民懷抱，每個家戶無不歡欣鼓舞，有村民得知主神找到了，甚至感動落淚，神明回家了，大家會大大歡慶一番。

今天近午，屏東下蚶的陣頭隊伍及三座神轎浩浩蕩蕩抵達北港五福宮，廟方主委張夏事率全體委員迎駕，普奄壇主委李春波說，為恭迎「董公祖」正神尊回家，早年同祀的另一主神「迦比羅王」（紅公祖）也專程隨行前來迎神，很感謝五福宮讓失落多年的「董公祖」得以完璧歸趙，這過程太神奇也很有意義。

據找回神尊的張姓收藏家說，他在高雄從事文物收藏，今年農曆過年間，輾轉購得一批骨董神像，整理時發現兩尊清代的神像頗特別，覺得與一般神像文物不同，可能有所來歷，因其父親張事夏在老家雲林北港擔任五福宮主委，即把此事告知父親。

張事夏說，神明之事不可以錢財衡量，因兩尊神像不知何廟所屬，且尚未退神，兒子約一個月前把神像迎回五福宮暫時安奉，隔幾天兒子上網公告尋找失主，沒想到才把神像照片貼網不到5分鐘，他馬上接到普奄壇來電，指認後確定是該廟遺失長達26年的神尊，能讓神明回到自己的廟，也是功德一件，兩廟從此搭起友誼橋梁，更傳為地方宗教美談。

今天下午萬丹下蚶迎神隊伍，將兩尊「董公祖」迎上轎，鑼鼓陣頭迎出廟後，還專程轉往張事夏的住家答謝，眾人歡呼下神轎才緩緩離開，張夏事也率領全家跪拜回禮恭送「董公祖」，圓滿完成這段神尊流浪26年終得完璧歸趙的傳奇故事。

26年前遺失的屏東下蚶「董公祖」（右）登上神轎終可結束26年的流浪生涯，重回村民懷抱。記者蔡維斌／攝影
26年前遺失的屏東下蚶「董公祖」（右）登上神轎終可結束26年的流浪生涯，重回村民懷抱。記者蔡維斌／攝影
屏東「董公祖」回家之前還前往五福宮主委張事夏住家答謝，張家全體也跪拜回禮，完成一樁感人的人神團圓美事。記者蔡維斌／攝影
屏東「董公祖」回家之前還前往五福宮主委張事夏住家答謝，張家全體也跪拜回禮，完成一樁感人的人神團圓美事。記者蔡維斌／攝影
屏東萬丹鄉下蚶村總動員出動三座神轎到雲林北港把流浪在外的兩尊神明迎回家，村民欣喜踏上回家的路。記者蔡維斌／攝影
屏東萬丹鄉下蚶村總動員出動三座神轎到雲林北港把流浪在外的兩尊神明迎回家，村民欣喜踏上回家的路。記者蔡維斌／攝影
26年前遺失的屏東下蚶「董公祖」正副神尊（前排左右）在北港五福宮尋獲，兩神尊終可重回村民懷抱。記者蔡維斌／攝影
26年前遺失的屏東下蚶「董公祖」正副神尊（前排左右）在北港五福宮尋獲，兩神尊終可重回村民懷抱。記者蔡維斌／攝影
屏東「董公祖」回家之前還前往五福宮主委張事夏住家答謝，張家全體也跪拜回禮，完成一樁感人的人神團圓美事。記者蔡維斌／攝影
屏東「董公祖」回家之前還前往五福宮主委張事夏住家答謝，張家全體也跪拜回禮，完成一樁感人的人神團圓美事。記者蔡維斌／攝影
屏東萬丹鄉下蚶村總動員出動三座神轎到雲林北港把流浪在外的兩尊神明迎回家，村民欣喜踏上回家的路。記者蔡維斌／攝影
屏東萬丹鄉下蚶村總動員出動三座神轎到雲林北港把流浪在外的兩尊神明迎回家，村民欣喜踏上回家的路。記者蔡維斌／攝影

陣頭 文物 北港

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