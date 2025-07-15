感念「詩人醫師」曾貴海 高市出版詩集、辦音樂會

「詩人醫師」曾貴海去年離世，他離世前仍有多首詩作未發表，高市文化局經與家屬討論後，將以曾貴海最後一首作品「星期八」為名，收錄13首詩作，26日將在高雄文學館發表。

文化局新聞稿表示，曾貴海集詩人、醫師、環保行動者、人權教育實踐者於一身。為紀念其一生對文學、土地與社會的深情付出，高市文化局與客家委員會攜手策劃系列紀念活動，自7月至11月推出詩集出版、文學特展、音樂會及走讀導覽等活動。

高雄市長陳其邁表示，與曾貴海的緣分深厚，相識超過30年，亦師亦友；曾貴海不僅以醫術療癒病人，更以文字與行動療癒社會，他關注環境、投入文學、參與人權、倡議教育改革，在許多公共議題之中，都看得到他溫柔且堅定的身影。他用一生的時間為台灣寫詩、替高雄發聲，深刻影響許多人。

文化局串聯在地藝文團體與社群，共同追憶曾貴海。其中，「海的詩歌─徜徉曾貴海醫師旅途的風景」音樂會，將於8月2日下午2時30分於文化中心至德堂演出。即日起於文化中心、大東文化藝術中心、高雄市圖書館總館、高雄文學館等4處服務台免費索票，一人可索取2張。

音樂會攜手高雄市交響樂團、歌手林生祥、山狗大樂團、高雄室內合唱團、林健吉、黎蓉櫻、吳易叡與張潔晰等，與曾貴海深具情感連結並有創作淵源的藝文夥伴共同參與，演繹曾貴海華語、客語與台語詩文。

文化局表示，曾貴海筆耕不輟，離世前仍有多首詩作未發表，有鑑於此，文化局與家屬討論後，以曾貴海最後一首作品「星期八」為名，出版遺作「星期八：曾貴海給世界的話─華英詩．文集」，共收錄13首詩作，涵蓋生活抒情、自然禪哲、歷史回望與社會關懷，採華英對照形式細膩呈現，並收錄2首珍貴的客語詩，體現詩人對語言文化的深情與堅持。

此外，文學特展「從海而來：詩人、醫師、社會運動者」將重現曾貴海生命軌跡，於26日至11月2日於高雄文學館展出。展覽有「詩的啟蒙」、「行醫之路」、「土地行動」、「角色選擇」、「給世界的話」、「未竟之詩」等6大單元，透過手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料，描繪詩人從屏東佳冬客庄出發、走過醫療與社運現場的深刻足跡。