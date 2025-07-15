卓榮泰稱1萬元只能買冰箱或遙控飛機 網友炸鍋：你管我買什麼？

行政院長卓榮泰今南下高雄視察，語出驚人表示「普發現金1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展沒有助益」。此話一出，掀起熱議，不少網友轟「鬼扯」、「你管我買什麼」、「何不食肉糜」、「莫忘世上苦人多」痛批根本不知民間疾苦，民進黨也被批評「離人民愈來愈遠」。

卓揆一席「冰箱說」，引發網友撻伐，紛紛表示「1萬元是救命錢，很多人飯都吃不飽了，怎麼還會想到遙控飛機」、「與其亂砸錢搞大罷免，不如直接普發還稅於民」、「你們可以發動滋券、文化幣、客家券、補貼光電商，卻對人民的一萬元冷嘲熱諷」、網友怒批「何不食肉糜」、「你管我買什麼」、「不知民間疾苦」，「總比拿去給雲豹花好」、更有人反問「家用冰箱1萬買得到？」

一名網友說道「鬼扯！你們可以拿納稅錢亂發動滋券、文化幣，人民拿回自己的稅金就不行？」也有網友說「對你來說是玩具，對我來說是一餐飯、一個月電費、孩子的補習費。」

網友用實際案例反擊「1萬元可以繳我10期電費」、「總比拿去補台電越補越大洞好」、「1萬對低收入戶有多重要？莫忘世上苦人多啊院長！」、「很多人飯都吃不飽了還買遙控飛機？你們官員真的不知民間疾苦餒！」

也有網友嘲諷「我連冰箱跟遙控飛機都買不起，是不是該發2萬？」、「你不發，錢就進綠友友口袋，還不如我自己花」、「可以買1000包辣味科學麵，對國家GDP成長有助益！」、「拿去美國投資2000億美元可以，發還給人民就不行？」、「補貼綠電、光電廠賺翻了，發個錢給人民就嫌沒幫助？」

網友批評「民進黨離人民愈來愈遠了」、「你怕發錢功勞被在野黨搶走就直說」、「你不發，我幫你罷免」、「院長你要不要吃個肉糜冷靜一下？」、「每年都說超徵幾千億，結果不補勞保、不還債，只會亂花」

有網友點出台灣底層人民生活不好過「現在多少人靠兼職、外送、做小生意過活，1萬元就是救命錢」、「你覺得塞牙縫，我覺得夠我撐過月底了！」

目前行政院對是否配合立法院通過普發現金政策尚不清楚，但網路聲浪一面倒渴望還稅於民，有網友總結「你們的豪語我們聽膩了，這1萬，請還給人民。」